Doisprezece proprietari de apartamente, mașini și garaje care locuiesc pe strada E. Ungureanu nr. 3 din Timișoara au acces cu mașinile în curtea blocului doar între orele 17.00 – 19.00, 22.00 – 23.00 și 00.00-09.00. Un orar imposibil de respectat, având în vedere faptul că oamenii nu ajung acasă la aceeași oră în fiecare zi, când se întorc de la muncă. Plus că ar mai avea și alte drumuri de făcut. Unul dintre proprietari este hotărât să dea primăria în judecată.

Omul, ca și vecinii lui, spune că-și lasă mașina pe unde apucă, uneori chiar și în alt cartier, pentru că este foarte greu de găsit loc de parcare în centrul Timișoarei.

“Nu am unde să-mi parchez mașina. Pot s-o las în față la Hotel Continental, în față la Spitalul Militar, dacă găsesc loc… Dar nu găsesc locuri, la nicio oră din zi și din noapte. Mergi la cumpărături, ai un bax de apă și două plase și ce faci? Eu am un garaj, care este sub bloc”, mai spune timișoreanul revoltat.

“De ce trebuie să mă căciulesc eu pentru dreptul meu?”

Deși au aviz de la primărie să poată intra cu mașinile în garajele pentru care plătesc impozit an de an, oamenii sunt nevoiți uneori să își lase mașinile în parcări private, pentru că altele nu sunt în zonă. Conducerea primăriei le promite de ani buni o parcare supraterană în centrul orașului, dar nu a găsit nici până acum un teren potrivit.

“Avem un orar, un regulament dat de primărie, avizat de Comisia de circulație și aprobat de primar. Programul este tare ciudat, între 17.00 – 19.00, între 22.00 și 23.00 și între 00.00 – 9.00. Din 24 de ore, 13 ore ei zic că avem acces, dar din astea, 11 sunt pe timpul nopții. E absurd să nu ne dea acces între 19.00 și 22.00 sau între 23.00 și 0.00. Nu știu cine a gândit acest orar de acces. Sunt convins că nici nu au fost pe teren să vadă situația. Este singurul bloc cu garaje, sunt 12 mașini care nu o să circule niciodată toate deodată, nu o să incomodeze turiștii”, ne mai spune timișoreanul.

Mai mult decât atât, avizul de la primărie se face an de an și se dă doar pe numărul de înmatriculare al mașinii.

“Eu nu cer decât să am acces la garaj. Mai mult, în perioada asta, nu au venit niciodată să spună «V-am privat de un drept, haideți să vedem ce facem». În plus, acest acord se dă pe număr de mașină. Dacă eu am mașina în service și de acolo mi se dă o mașină de schimb, eu nu pot intra cu ea în garaj. Dacă închiriez legal apartamentul, chiriașul nu poate obține acel aviz. De ce trebuie să mă căciulesc eu pentru dreptul meu? În fiecare an trebuie să scot acest aviz”, completează bărbatul.

Zi de zi, când se întorc de la lucru, timișorenii care locuiesc pe E. Ungureanu sunt obligați să-și caute locuri de parcare în zona centrală a orașului sau să aștepte să se încadreze în intervalul orar admis de primărie. Oamenii spun că la un moment dat nici nu au putut intra cu mașinile, pentru că una dintre străduțele pe care ei au voie să circule era blocată cu stâlpi retractabili. Și ei n-au primit telecomenzi să poată trece. În plus, străduța înghesuită era plină de mașini parcate, de care puteau trece cu greu spre garajele pentru care plătesc impozit.

“Lăsăm mașinile unde se poate, unde este un loc liber… dăm ture până găsim loc. Sincer, nu intru cu mașina în garaj, pentru că nu mă încadrez niciodată în acel interval. Ei ne-au dat accesul de pe o stradă care era blocată, E. Ungureanu, de la Liceul Lenau până la colț cu Savoya. Erau bolarzi la colț, nu se putea intra cu mașina. Nu ne-au dat telecomandă. Adică eu am voie să intru cu mașina în garaj, dar nu pot… am aviz semnat, ștampilat”, s-a mai plâns Laurențiu.

Vor să dea primăria în judecată: “E dreptul meu, pentru care plătesc un impozit”

Ca și vecinii lui, timișoreanul proprietar de apartament în centrul istoric, pentru care plătește impozit destul de mare la primărie, vrea să aibă acces permanent în garajul lui, cu orice mașină. Omul este convins să dea primăria în judecată. A depus deja o plângere prealabilă la primărie și așteaptă răspunsul Consiliului Local Timișoara. În cazul în care cererea lui nu va fi luată în seamă, este decis să se adreseze instanței de judecată.

„Vrem să-i dăm în judecată, am făcut o solicitare către primărie, în procedură prealabilă. Așteptăm răspunsul lor și ulterior mergem mai departe. E proprietatea mea, e dreptul meu, pentru care plătesc un impozit. Eu consider că este și o discriminare față de alți locuitori care în altă parte a orașului plătesc și impozite mai mici. Plătesc impozit inclusiv pe garaj, am toate chitanțele că pot să demonstrez că întotdeauna am plătit… nu am avut niciodată datorii”, ne mai spune Laurențiu M.

“Nu se poate să aibă acces când au ei chef. E un subiect nenegociabil”

De cealaltă parte, primarul Nicolae Robu, care a interzis și accesul cu mijloace de transport alternative în zonele pietonale din centrul istoric al orașului – biciclete, trotinete, segway, role, skate-uri sau hoverboarduri – spune că nu are ce discuta cu timișorenii care vor să intre cu mașinile în zona de promenadă a orașului.

“Nu pot intra, este zonă de promenadă, sunt avantaje și dezavantaje, ca în orice zonă. Ei au un anumit regim de acces, dar nu se poate face ce doresc ei, să aibă acces când au chef. Nici vorbă, este un subiect nenegociabil. Zona de promenadă va fi liberă de accesul mașinilor, așa cum este și-n Viena, și-n Praga, și unde vreți”, a spus, răspicat, primarul Timișoarei.

Proprietarul nemulțumit spune că a văzut însă mașini cu aviz permanent de circulație pe străzile pietonale din centrul orașului. Unele dintre ele ar aparține Casei de Cultură a orașului, care, spune primarul Robu, are evenimente în zona centrală.