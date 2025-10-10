Concomitent, peste 21.000 de turiști chinezi au vizitat țara noastră în prima jumătate de an din 2025.

Ce văd românii în China

În 2024, 35.000 de români au călătorit în China, dublu față de 2023, un semn clar al interesului tot mai mare pentru destinațiile asiatice, conform organizației.

Cele mai populare itinerarii pentru români includ Beijing, Xian, Shanghai, Guilin/Yangshuo, Zhangjiajie, Chengdu (pentru faimoșii urși panda), dar și rute mai exotice precum Xinjiang, Yunnan sau insula Hainan.

Printre experiențele preferate se numără călătoriile cu trenurile de mare viteză, circuitele culturale, festivalurile tradiționale și peisajele naturale spectaculoase.

Tot mai mulți turiști chinezi descoperă România

De asemenea, un număr de 21.682 de turiști chinezi au sosit în România în prima jumătate a anului 2025 – cel mai mare număr de vizitatori proveniți din Asia, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică al României (INS) și citate de ANAT.

Principalele regiuni vizitate de aceștia sunt București, Brașov, Sibiu, litoralul Mării Negre, Maramureșul, Bucovina și Delta Dunării.

Atracțiile preferate includ Castelul Bran, Castelul Peleș, centrul vechi al Capitalei, Sighișoara și Salina Turda.

Turiștii chinezi petrec, în medie, 2–3 nopți în România, iar interesul lor pentru turism cultural, natură, gastronomie și wellness este în continuă creștere.

Potențialul României comparativ cu vecinii

Dacă Grecia atrage turiștii chinezi prin imaginea sa consacrată de destinație insulară și brandul puternic al Mării Egee, iar Ungaria se bucură de vizibilitate prin capitala Budapesta, infrastructura de zboruri și turismul balnear, România oferă o experiență autentică și complexă, arată ANAT.

Serbia a devenit atractivă datorită accesului fără viză și a locațiilor de filmare internațională, în timp ce Bulgaria mizează pe litoralul Mării Negre și pe stațiunile sale de schi, oferind o alternativă accesibilă din punct de vedere al costurilor.

Dracula și Delta Dunării, marile atuuri

În acest context, România se diferențiază printr-un amestec unic de castele, orașe medievale, peisaje carpatine și biodiversitatea Deltei Dunării – un patrimoniu natural și cultural care o recomandă drept o destinație memorabilă pentru turiștii chinezi interesați de istorie, legendă și natură.

Brandul legat de „mitul lui Dracula” și turismul ecologic din Deltă oferă României un avantaj competitiv și oportunități de integrare în circuite comune cu Ungaria, Serbia și Bulgaria, formând astfel trasee regionale atractive pentru turiștii asiatici, conform ANAT.

Destinați chineze

În paralel, China devine tot mai interesantă pentru turiștii români, care caută destinații exotice, sigure și spectaculoase din punct de vedere cultural.

„Sub deviza «High-speed Rail China × Ancient Capitals: From the Great Wall to the Terracotta Warriors — where civilization meets the future», China propune o experiență de călătorie în care tradiția multimilenară se împletește cu infrastructura futuristă și ospitalitatea contemporană”, se arată în comunicatul ANAT.

Printre destinațiile chineze recomandate în 2025–2026 se numără:

  • Gansu Silk Road – traseul istoric al Drumului Mătăsii, cu orașele Dunhuang, Jiayuguan și Zhangye Danxia;
  • Xinjiang – o regiune spectaculoasă, cu peisaje montane, lacuri albastre și tradiții multiculturale (Kashgar, Tianshan, Sayram Lake);
  • Nord-estul Chinei – pentru turismul de iarnă și festivalul de gheață din Harbin, dar și stațiunea de schi Yabuli;
  • Guizhou – o bijuterie naturală a Chinei sudice, cu formațiuni carstice și cascade impresionante (Huangguoshu Falls, Libo);
  • Bucla Qinghai–Gansu, care oferă experiențe ecoturistice și spirituale;
  • Fujian – o combinație unică între arhitectura Tulou și peisajele montane din Wuyishan;
  • Chongqing – cel mai mare oraș al Chinei, situat pe fluviul Yangtze și unul dintre cele mai tehnologizate ale Chinei
  • Greater Bay Area – noul pol urban și economic al Chinei, care include metropolele Guangzhou, Shenzhen și Hong Kong.
Târgul de Turism al Chinei

În perioada 10–12 octombrie 2025 are loc la Centrul Cultural Chinez din București Târgul de Turism al Chinei, un eveniment dedicat promovării turismului, culturii și cooperării dintre România și China.

Timp de trei zile, vizitatorii sunt invitați să descopere cele mai spectaculoase destinații turistice din China, de la Beijing și Shanghai până la destinații exotice, de la Marele Zid Chinezesc la armata de teracotă.

De asemenea, au loc ateliere de ceai și demonstrații de caligrafie și gastronomie chinezească.

În 2024, China a primit 26,9 milioane de turiști străini, cu cheltuieli medii de aproximativ 3.000 euro/turist. Durata medie a sejurului este de 6–10 nopți, iar turiștii se bucură de combinația ideală între istorie, tehnologie și ospitalitate.

