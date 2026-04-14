Aceasta cita site-ul SemiAccurate, specializat în știri din domeniul semiconductorilor.

Acesta a afirmat că Nvidia negociază o tranzacție de mai bine de un an.

Locurile 2 și 3 în lume

Dell și HP se numără printre cei mai mari furnizori de PC-uri din lume.

HP, cu sediul în Palo Alto, California, deține 19% din piața globală în primul trimestru, situându-se imediat în urma Lenovo, care a avut o cotă de aproape 27%, potrivit companiei de cercetare Gartner.

Dell, cu sediul în Round Rock, Texas, a avut o cotă de piață de aproximativ 17%.

„Raportul din presă este fals; Nvidia nu poartă discuții pentru achiziționarea vreunui producător de PC-uri”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru Bloomberg News.

Nvidia, investiții pe bandă

Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, este cel mai mare producător de cipuri destinate activităților de inteligență artificială.

Directorul executiv Jensen Huang a fost un susținător de frunte al utilizării inteligenței artificiale în întreaga economie, îndemnând companiile să experimenteze modul în care tehnologia emergentă le poate ajuta afacerile.

Compania a investit 70 de miliarde de dolari în parteneri și clienți anul trecut pentru a contribui la dezvoltarea AI.

Nvidia a investit în OpenAI – creatoarea ChatGPT, dar și în producătorul de procesoare Intel, producătorul de cipuri Marvell, companiile de centre de date Nebius și Coreweave etc.

Servere AI

Dell produce, de asemenea, servere de AI care utilizează cipuri Nvidia și a estimat că va genera venituri de aproximativ 50 de miliarde de dolari din această activitate în anul fiscal curent, care se încheie în ianuarie 2027.

Acțiunile Dell au scăzut cu 3,4% în tranzacționarea după închiderea bursei, în urma comentariilor Nvidia. Anterior, acțiunile au înregistrat un salt de 6,7%.

Acțiunile HP au scăzut, de asemenea, cu peste 3% în tranzacțiile de după închiderea bursei, după ce au crescut cu 5,3% în cursul zilei.

Producătorul de calculatoare HP Inc este doar jumătate din fostul grup Hewlett-Packard, unul dintre titanii Silicon Valley. Aceasta s-a spart în două mari entități în anul 2015: o parte produce calculatoare și imprimante numită HP Inc, iar cealaltă produce servere și rețelistică și se numește HP Enterprise.

