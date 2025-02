Fotografia prezentată ca „dovadă” de complot

Antirusă din momentul în care tancurile sovietice au apărut lângă casa copilăriei sale, în 1968, bunica de acum a fost entuziasmată să se fotografieze cu un soldat care luptă împotriva invadatorilor ruși din Ucraina. „Este un erou pentru mine. Toată lumea voia să își facă o poză cu el. Am fost fericită că mi-am făcut și eu”, a spus Lucia Stasselova, în vârstă de 66 de ani, despre soldatul pe care l-a cunoscut în urmă cu doi ani, la Bratislava, capitala Slovaciei.

Soldatul, cunoscut ca Mamuka Mamulașvili, comandant al Legiunii Georgiene, o unitate de voluntari care luptă pentru cauza ucraineană, a vizitat acum doi ani Bratislava cu prilejul unei discuții publice pe tema agresiunii militare ruse. Această poză a pus-o între timp pe Stasselova în centrul campaniei lui Fico de a se răzbuna cu presupușii inamici ai statului slovac.

Într-o conferință de presă organizată recent, premierul Fico a fluturat o copie mărită a acestei poze, pe care a preluat-o de pe Facebook, și a prezentat-o drept o „dovadă” a poziționării doamnei Stasselova ca „lider al unui complot” menit să-l înlăture de la putere.

Na základe fotky z diskusie Denníka N v Novej Cvernovke, ktorej sa zúčastnil aj Mamuka Mamulašvili, Róbert Fico obvinil Luciu Štasselovú z iniciatívy Mier Ukrajine z konšpirácie voči Slovenskej Republike. Išlo o verejnú diskusiu o agresii Ruska v Ukrajine, na ktorej sa kadekto… pic.twitter.com/H1E1qXgZe8 — vittoK (@vittok) February 1, 2025

Recomandări De ce bate pasul pe loc dosarul doctoriței care a luat mită de 926 de ori în timpul pandemiei. Medicul Venera Vatan a „făcut” peste 48.000 de euro din vaccinarea „la chiuvetă”

Lucia Stasselova, „inamica publică numărul unu”

Lucia Stasselova, o romano-catolică practicantă ce are cinci copii și 13 nepoți, nu se încadrează în profilul complotistei de stat, chiar și dacă este fondatoare a unei fundații pentru copii și a unui grup de suport pentru Ucraina. Dar, pentru Robert Fico, ea se potrivește unui „profil sinistru”: este antirusă și proeuropeană și are o activitate îndelungată în domeniul caritabil, notează The New York Times.

Alături de liderul rus Vladimir Putin, premierul ungar Viktor Orban și alți lideri autoritari, Fico duce o luptă acerbă împotriva ONG-urilor care nu le convin, prezentându-le drept „agenți ai puterilor străine”, în special ai SUA, care se amestecă în treburile lor interne.

Pentru acești lideri, eforturile noului președinte american Trump și ale consilierului său pentru „eficiență guvernamentală” Elon Musk de a închide Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) reprezintă o justificare a campaniei pe care o duc împotriva unor așa-zise încercări de a impune o agendă liberală și globalistă în țările lor.

USAID, o agenție care nu mai activează de 20 de ani în Slovacia, este văzută ca un „pericol”

Într-o postare făcută săptămâna trecută pe Facebook, Fico l-a felicitat pe Musk pentru desființarea USAID. El a acuzat agenția că a dat „milioane de dolari” unor ONG-uri și instituții de presă din Slovacia în scopul de a „deforma sistemul politic și de a favoriza anumite partide”.

Recomandări Schema banală prin care contabila și casiera au furat 360.000 de lei din bugetul Muzeului „Ștefan cel Mare”. Au profitat că nimeni nu le controla

Stasselova a spus că s-a întâlnit o singură dată cu comandantul georgian, atunci când a făcut poza. Ea a adăugat că organizația de caritate pentru copii pe care a cofondat-o și condus-o timp de mai bine de un deceniu nu a primit nici măcar un dolar de la USAID, dar a avut parte, în schimb, de sprijin de la Fundația W. K. Kellogg, o organizație privată care activează încă din 1930 pentru bunăstarea copiilor.

Nici Peace for Ukraine, adaugă ea, nu a primit niciun ban din SUA. Peace for Ukraine este grupul de sprijin sub egida căruia sunt organizate mitingurile anti-Fico de la Bratislava prin care manifestanții denunță înclinarea premierului slovac către regimul de la Moscova.

7 februarie, Bratislava – manifestație prodemocrație Foto: Profimedia

„De ce sunt ONG-urile inamicul? Pentru că luptă de zeci de ani pentru democrație în această țară”, explică Stasselova din fața casei sale dintr-un sat de lângă Bratislava.

Liderul opoziției slovace sugerează că Fico inventează complotul în scopuri politice

Recomandări Orgoliul doamnei Lasconi și victimele colaterale

Michal Simecka, liderul celui mai mare partid de opoziție din Slovacia, spune că acuzațiile lui Robert Fico sunt „total derutante” și pline de conspirații. El recunoaște că vrea să-l „detroneze” pe Fico, dar în mod democratic, la urne, nu prin violență.

„Toată această narațiune despre o lovitură de stat este creată pentru a deturna atenția de la problemele reale”, subliniază Simecka, referindu-se la recentele majorări de taxe, creșterea inflației și instabilitatea coaliției guvernamentale a lui Fico în urma retragerii sprijinului de către unii deputați.

Robert Fico a vorbit pentru prima dată despre o lovitură de stat în ianuarie, după ce Michal Simecka a depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului său. Moțiunea a fost anulată de Parlamentul slovac după ce Fico a adunat deputații într-o ședință cu ușile închise pentru a discuta despre „materiale secrete” care dezvăluie o „lovitură iminentă de stat”.

Simecka a văzut materialele prezentate de Fico, dar nu poate dezvălui conținutul acestora din cauza faptului că nu-i permite legea. Totuși, spune el, „nu există nicio dovadă de complot din partea inamicului”, ci doar o prezentare „denaturată” în scopul de a exagera munca obișnuită a ONG-urilor până la o mare conspirație pentru a submina Guvernul.

Pe urmele lui Putin și Orban

„Prim-ministrul vede ONG-urile drept actori siniștri manipulați de puteri străine”, afirmă el. În ochii lui Fico, USAID îl înlocuise pe George Soros ca „maestru păpușar” într-o presupusă conspirație liberală globală.

Michal Vasecka, director de programe la Bratislava Policy Institute, un grup de cercetare finanțat de donatori europeni, precizează că USAID a jucat un rol major în susținerea ONG-urilor și a mass-mediei independente imediat după prăbușirea comunismului în 1989, dar nu mai este prezentă în Slovacia de la aderarea ei în Uniunea Europeană, în 2004. „Dacă americanii vor să economisească bani, acesta nu este locul de unde să o facă”, spune el.

Conform datelor oficiale, cel mai mare beneficiar al banilor Guvernului american în ultimii ani în Slovacia este o agenție de stat care lucrează la proiecte de dezvoltare în străinătate. Un alt beneficiar a fost Liga pentru Drepturile Omului, care a primit 300.000 de dolari pentru un proiect legat de crimele comise de Rusia în Ucraina.

Granturile de la Ambasada SUA la Bratislava au fost direcționate către grupuri de cercetare, activiști anticorupție și instituții de presă independente, dar sumele sunt mici, de numai câteva mii sau zeci de mii de dolari.

Totuși, spune Vasecka: „Fico crede cu adevărat că societatea civilă slovacă este sponsorizată de americani și, dacă această finanțare nu ar exista, totul ar fi pașnic pentru el”.

Temeri în privința unei agende ascunse în legătură cu Rusia

Lucia Stasselova observă că Robert Fico face acuzații tot mai delirante de la tentativa de asasinare care l-a vizat în mai anul trecut. Guvernul slovac a atribuit atacul unui „lup singuratic”, un poet amator în vârstă de 71 de ani și fără opinii politice stabile. La rândul său, Fico a dat vina pe rivalii săi politici.

Cea mai mare schimbare totuși a fost observată în abordarea lui Fico față de Rusia și invazia acesteia din Ucraina. El a promis în timpul campaniei electorale din 2023 că va opri ajutorul militar pentru țara atacată de Rusia. A făcut acest lucru odată ce a preluat mandatul de prim-ministru, după care și-a intensificat atacurile verbale împotriva președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a sprijinului european pentru Ucraina.

În decembrie, Fico s-a dus în secret la Moscova și s-a întâlnit cu Putin, urmând politica antieuropeană și prorusă a lui Viktor Orban.

Vladimir Putin (dreapta) dând mâna cu Robert Fico (stânga) Foto: Profimedia

„Am fost atât de șocată când am auzit că a plecat la Moscova”, afirmă Stasselova. Atunci, continuă ea, grupul Peace for Ukraine, din care face parte, a decis că „trebuie să facă ceva”. Organizația, care se concentrase anterior pe strângerea de fonduri pentru Ucraina, inclusiv 680.000 de dolari pentru achiziționarea unui vehicul blindat de deminare, a început să organizeze manifestații împotriva lui Fico.

Proteste organizate periodic la Bratislava pentru a menține Slovacia în UE

Primul protest, desfășurat la sfârșitul lui decembrie 2024, a atras doar aproximativ 3.000 de oameni, dar mitingurile ulterioare, organizate o dată la două săptămâni, au crescut în mod constant. Peste 40.000 de oameni, o prezență neobișnuit de mare pentru Bratislava, un oraș mic, au participat săptămâna trecută la un miting organizat sub sloganul „Slovacia este Europa”.

Michala Novakova, o studentă în vârstă de 23 de ani, a afișat o pancartă în care ironizează complotul agitat de Fico: „Unde este lovitura?”.

Mitingul „Slovacia este Europa” a adunat laolaltă tineri și bătrâni care se tem că Fico intenționează să scoată Slovacia din Uniunea Europeană și să o plaseze pe orbita Rusiei.

„Nu vreau să repetăm anii de dinainte de 1989”, spune Dalibor Vojta, un electrician în vârstă de 60 de ani. El precizează că nu i-a plăcut niciodată de Fico, un fost comunist care s-a transformat într-un naționalist populist, dar nu și-a făcut prea multe griji în privința lui până când s-a dus la Kremlin și a dat mâna cu Putin.

Lucia Stasselova spune că primește numeroase mesaje de amenințare de când a fost desemnată drept „lideră de complot”. În același timp, ea se alină cu faptul că majoritatea nu ia în serios acuzațiile lui Robert Fico și râde de el. Mai devreme sau mai târziu, adaugă ea, furtuna va trece. „Săptămâna aceasta eu sunt ținta atacului, iar săptămâna viitoare va fi altcineva”, conchide bunica desemnată drept „inamic”.

Urmărește-ne pe Google News