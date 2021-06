UPDATE 24 iunie, ora 15.07: Cel puțin o persoană a murit în urma prăbușirii parțiale a clădirii din Miami. Operațiunile de căutare a victimelor sau eventualilor supraviețuitori continuă, informează NBC News.

În același timp, cel puțin 10 persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale, iar alte câteva zeci au fost evacuate din zonă, a anunțat primarul din Surfside, Charles Burkett, potrivit sursei citate.

Un spital local a primuit trei răniți, dintre care doi în stare critică, au declarat reprezentanți ai unității medicale.

„Este greu de imaginat cum s-ar putea întâmpla așa ceva. (…) Clădirile nu cad pur și simplu”, a spus Charles Burkett.

Persoanele cazate în 50 de camere ale unui hotel din apropiere au fost, de asemenea, evacuate.

O intervenție de amploare are loc în statul american Florida, după ce o clădire de 12 etaje s-a prăbușit parțial la nord de Miami Beach, relatează BBC. Totul s-a întâmplat în timpul nopții, iar deocamdată nu există informații referitoare la posibile victime sau persoane prinse sub dărâmături.

Clădirea prăbușită se află Collins Avenue, în cartierul Surfside. În imaginile apărute în mediul online se poate vedea cum construcția în care se aflau peste 100 de apartamente s-a transformat într-un morman de moloz.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY