Au plecat acasă cu „munți” de bani

Angajații au luat parte la o provocare inedită. Ei au primit exact atâția bani cât au reușit să numere contracronometru. Imaginile cu angajații plecând de pe scenă cu „munți” de numerar în brațe au făcut rapid înconjurul internetului.

Chiar în timpul evenimentului, patronul a luat o decizie surprinzătoare: a solicitat departamentului financiar să anuleze restul cadourilor pregătite și să ofere, în schimb, fiecărui angajat un bonus suplimentar de 20.000 de yuani (aproximativ 2.600 de euro) cash.

Totalul recompenselor a depășit 180 de milioane de yuani, după includerea bonusurilor online. Practic, patronul a ales să împartă cu angajații săi aproape 70% din profitul pe 2025, transformând succesul companiei într-un câștig colectiv.

Un ajutor pentru oamenii împovărați de credite

Supranumit de internauți „șeful căruia îi place cel mai mult să împartă bani”, omul de afaceri a explicat că bonusurile masive nu sunt o etalare a bogăției, ci o mână de ajutor pentru tinerii care se confruntă cu dificultăți financiare și împrumuturi la bănci.

Internauții au reacționat entuziasmați. „Acesta este adevăratul Zeu al Bogăției pe pământ”, a scris cineva, în timp ce altcineva a comentat: „Cu un astfel de bonus de final de an, cine nu și-ar dori să lucreze acolo?”.

Compania a fost înființată în 2002

Compania, înființată în septembrie 2002, este un producător și furnizor de servicii pentru macarale și produse de manipulare a materialelor, având operațiuni comerciale în peste 130 de țări din întreaga lume.

În 2024, compania a înregistrat un profit net de 260 de milioane de yuani (34 de milioane de euro), din care 170 de milioane de yuani au fost distribuiți angajaților.

În luna martie a anului trecut, de Ziua Internațională a Femeii, compania a oferit bonusuri de aproape 1,6 milioane de yuani (peste 200.000 de euro) celor 2.000 de angajate.

