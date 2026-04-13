Cum a început conflictul

Relația dintre un pacient și medicul de familie se bazează pe încredere. Așa cum pacientul are dreptul să își schimbe doctorul, regula se aplică și invers: medicul poate refuza legitim un pacient dacă această încredere dispare.

Totuși, legea cere ca refuzul să se bazeze pe „motive excepționale și dovedite de incompatibilitate”.

În cazul Giuliei, o tânără de aproximativ 30 de ani, totul a pornit de la o cerere pentru niște analize preventive, justificate de un istoric medical în familie.

Doctorița Antonia De Bellis, fiind la început de activitate în acea zonă și necunoscând-o pe pacientă, nu a refuzat analizele, dar a condiționat eliberarea trimiterii de o consultație prealabilă (o procedură corectă din punct de vedere medical).

Giulia, în schimb, dorea să primească trimiterea rapid, pentru a merge la un medic specialist având deja rezultatele în mână, evitând astfel costul unei a doua vizite la specialist.

Situația a generat nemulțumiri de ambele părți, dar părea să se fi încheiat acolo.

Bunici invalizi lăsați fără medic

Ceea ce părea o simplă divergență de opinii a declanșat o serie de refuzuri din partea medicului.

Giulia a acceptat că doctorița nu mai vrea să colaboreze cu ea, dar a fost șocată să afle că decizia i-a vizat și pe membrii familiei, în condițiile în care incompatibilitatea era greu de demonstrat în cazul lor.

„Bunicul meu are peste 90 de ani, a fost recent în spital, suferă de un declin cognitiv sever și avea nevoie de medic inclusiv pentru dosarul de invaliditate. Bunica mea este în scaun cu rotile. Doctorița le era medic de familie de doar un an și îi văzuse o singură dată, la o vizită la domiciliu”, a explicat Giulia.

Nici părinții tinerei nu au scăpat. Tatăl a fost informat deocamdată doar verbal și este foarte îngrijorat pentru soția sa (mama Giuliei), care are un grad de invaliditate de 100%, iar până acum nu au primit nicio explicație satisfăcătoare.

Răspunsul întârziat al autorităților

Pentru a înțelege cum a putut medicul să invoce „motive excepționale” pentru cinci persoane diferite, Giulia a făcut o cerere oficială de acces la documente către autoritatea sanitară locală (Asfo).

Instituția avea termen legal de 30 de zile pentru a răspunde, dar petentul a trebuit să aștepte 29 de zile doar ca să primească formularul pe care trebuie să îl completeze.

Giulia este hotărâtă să completeze actele, deși se așteaptă să primească același răspuns generic scris în scrisoarea de renunțare: „perturbarea relației de încredere”.

Între timp, tânăra s-a înscris la o clinică de asistență primară (Asap) de care este mulțumită. Cu toate acestea, rămâne cu un sentiment profund de nedreptate, considerând gestul medicului o formă de „răzbunare” care ar necesita explicații mult mai clare din partea sistemului de sănătate.

