Ea e constănțeancă și are 36 de ani. El e bistrițean, 38 de ani. Iuliana și Alexandru Năsăudean sunt plecați din țară încă din 2012. S-au stabilit temporar în China, iar un an, 2015, l-au petrecut în Thailanda. Nadia, fiica lor, are 3 ani și e deja obișnuită cu stilul mobil de viață al părinților, care călătoresc foarte mult. Ambii predau engleza la o școală privată din Fuzhou, o metropolă cu peste 7,5 milioane de locuitori, situată în sud-estul țării.

Orașul e la 1.000 de km de Wuhan, locul de unde pandemia de coronavirus a pornit a se răspândi pe planetă.

Noi am avut noroc, pentru că am reușit să păcălim perioada de criză. Anul Nou chinezesc, la sfârșitul lui ianuarie, ne-a prins în vacanță în Thailanda, apoi ne-am mutat în Japonia, unde nu era deloc tensiune și am rămas o perioadă. Alex Năsăudean:

Imagine din vacanța din Japonia

”Am scăpat la aeroport, dar ne-au ridicat cu Ambulanța de acasă”

Au ajuns în Fuzhou abia pe 4 martie, via Shanghai. Cu peripeții. ”Japonia intrase fix în aceeași zi pe lista neagră, alături de Iran, Italia și Coreea de Sud. Normal, ar fi trebuit să ne bage direct în carantină 14 zile, dar ofițerul de la aeroport n-a observat traseul nostru și am plecat bucuroși spre casă, crezând că am scăpat de mâna lungă a statului. A doua zi, surpriză, ne-am trezit cu Ambulanța la ușă ca să ne ducă la hotel pentru izolare și carantinare!”, continuă Alex.

Pe perioada carantinei, cei doi soți au fost despărțiți, micuța Nadia rămânând alături de mamă într-o cameră de hotel

Era șocant să vezi aeroportul din Shanghai gol. A făcut cineva o poză cu telefonul, dar l-au observat cei de la security și l-au obligat să șteargă imaginea. Iuliana Năsăudean:

”La hotel nu te poți caza decât printr-o aplicație conectată la Guvern”

Cum se simte acum perioada de criză din China? Iuliana exemplifică: ”Am mers recent la Shanghai pentru niște probleme administrative. La hotel nu te lasă să te cazezi decât în baza unui QR code, care se obține dintr-o aplicație telefonică, conectată direct la Guvern. Pe lângă asta, îți scanează telefonul, iar compania de mobil livrează automat traseul avut în ultimele 14 zile! Toate mișcările se înregistrează. E un sistem invaziv în viața personală, dar altfel nu se poate acum. Iar pe stradă nu vezi vreun om fără mască!”.

6 e locul pe care-l ocupă în prezent China în topul global al cazurilor de coronavirus, cu aproape 82.000 de bolnavi și peste 3.300 de decese

Alex oferă și el un detaliu: ”Fiecare complex rezidențial are autoritate asupra locuitorilor, iar paznicii au grijă să nu intre vreun străin. La un moment dat, unui singur membru din familie i se permitea să iasă la aprovizionare o dată la două zile, iar copiii nu puteau ieși nici măcar în fața blocului. Acum s-au mai relaxat regulile”.

Chiar dacă situația a fost delicată, în China n-am văzut lumea foarte panicată sau oameni care să cumpere saci întregi de hârtie igienică, așa cum am văzut prin România sau alte țări. Iar în materie de aprovizionare era deja în uz practica de a comanda online. Alex Năsăudean:

“Copiii se pregătesc de începerea școlii”

Soții Năsăudean se pregătesc să se ducă iar la muncă în scurt timp, iar copiii la școală: ”Cursurile școlare au început deja să se reia în mai multe regiuni ale Chinei, urmează să repornească și la noi. Viața revine încet-încet la normal. Suntem însă traumatizați de informațiile și imaginile care vin din România. Din păcate, sunt și mulți iresponsabili în această perioadă, care pun în dificultate majoritatea responsabilă. Poate n-ar strica mai puțină bășcălie în aceste vremuri grele!”, spune Iuliana.

