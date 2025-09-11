Femeia a fost atacată și mușcată de un câine în gospodăria sa din localitatea Zorlențu Mare, în timp ce ar fi încercat să-i dea de mâncare. Victima a fost mușcată de față, de cap și de gât, potrivit publicației Express de Banat.

La faţa locului a fost solicitată de urgenţă intervenţia unui elicopter SMURD, echipajul medical efectuând manevre de resuscitare. „Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, femeia a fost declarată decedată”, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin.

Câinele aparținea nepotului femeii.

„Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că victima este o femeie în vârstă de 70 de ani, care în jurul orei 18.35 a fost mușcată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully, în timp ce se afla în grădina casei”, a mai transmis IPJ Caraș-Severin.

Câinele implicat în incident a fost tranchilizat și eutanasiat.

Cercetările continuă în acest caz sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița pentru ucidere din culpă și neluarea măsurilor de către proprietarul câinelui pentru a preveni atacul asupra unei persoane, a transmis IPJ Caraș-Severin.