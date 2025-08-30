Polițiștii au intervenit imediat, au identificat proprietarul câinelui și l-au sancționat cu o amendă de 15.000 de lei, deschizând totodată un dosar penal pe numele acestuia.

„În seara zilei de 29 august 2025, la ora 22.35, Secția 3 Poliție Galați a fost sesizată prin apel 112 că pe strada Brăilei un câine dintr-o rasă periculoasă, lăsat nesupravegheat, a devenit agresiv și a rănit o femeie. La fața locului au intervenit rapid un echipaj de Poliție și unul de Jandarmerie, care au reușit să imobilizeze animalul cu un dispozitiv de capturare tip lasou.

Din primele verificări, s-a stabilit că victima, o tânără de 26 de ani, își plimba câinele de talie mică atunci când a fost atacată de Amstaff, fiind rănită superficial în zona abdomenului. Aceasta a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Galați.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au identificat în scurt timp proprietarul, un tânăr de 20 de ani, care a fost amendat cu 15.000 de lei pentru nerespectarea regimului legal privind deținerea câinilor periculoși sau agresivi.

Totodată, a fost deschis un dosar penal pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE