Trecătorii s-au înghesuit să adune ploaia de bancnote, iar imaginile cu incidentul au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.

„Ploaie” de bani de la balcon

Incidentul a avut loc în jurul orei 09:00, în complexul rezidențial Star Lake City din districtul Longhu.

Femeia a fost filmată aruncând pumni întregi de bancnote de 1.000 de dolari din Hong Kong (HKD) de la balconul aflat la mare înălțime.

Pe internet au apărut rapid mai multe speculații cu privire la detaliile și motivele din spatele acestui gest extrem.

Se zvonește că suma totală aruncată s-ar ridica la aproximativ 2 milioane HKD (echivalentul a 160.000 de dolari americani).

Mai multe surse neoficiale susțin că gestul ar fi fost declanșat de o ceartă aprinsă între femeie și soțul ei.

Utilizatorii rețelelor de socializare au reacționat cu umor, poreclind-o pe femeie „Tânăra Maestră a Monedelor din Shantou”.

Intervenția autorităților

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de poliție și pompieri pentru a restabili ordinea și a asigura perimetrul.

Reprezentanții biroului de administrare a complexului rezidențial au confirmat că bancnotele sunt autentice.

De asemenea, aceștia au precizat că o parte dintre trecătorii și locuitorii care au strâns bani de pe stradă au început deja să îi returneze. Secția de poliție Zhuchi a preluat cazul, declarând că situația a fost „gestionată” și se află sub investigație. Autoritățile au făcut un apel public către toți cetățenii să predea orice sumă colectată, menționând că un comunicat oficial va fi emis în curând.

Precedente similare

Aruncarea banilor în spațiul public nu este un fenomen complet izolat, existând incidente notabile atât în China continentală, cât și în Hong Kong

În martie 2026, doi bărbați suspectați de fraudă au aruncat banii furați pe fereastră, în încercarea disperată de a distruge probele în momentul în care poliția a intrat peste ei pentru a-i aresta. Toată suma a fost recuperată ulterior cu ajutorul comunității din Chongqing.

În 2018, Wong Ching-kit, o figură controversată supranumită originalul „Tânăr Maestru al Monedelor” (în prezent căutat de Interpol), a aruncat sute de bancnote de 100 HKD de pe un acoperiș din cartierul Sham Shui Po din Hong Kong.

Arestat a doua zi, el a fost condamnat la 10 zile de închisoare (cu suspendare pe un an) pentru provocarea de tulburări publice.

