Fresh image provided to @thesun of the scene at Downing Street in aftermath of car driven into gate… https://t.co/SiienaKkoL https://t.co/gpH0vQmoWA pic.twitter.com/9t2wRXQPHd — Harry Cole (@MrHarryCole) May 25, 2023

„În jurul orei 16:20 (ora locală, n.r.), o mașină s-a ciocnit de porțile de pe Downing Street, pe Whitehall. Ofițerii înarmați au arestat un bărbat la fața locului sub suspiciunea de daune penale și conducere periculoasă”, a precizat poliția metropolitană din Londra, într-un comunicat de presă.

„Nu există informații despre existența unor persoane rănite”, a mai transmis poliția londoneză, care a adăugat că o anchetă a fost începută.

#UPDATE | At around 16:20hrs a car collided with the gates of Downing Street on Whitehall.



Armed officers arrested a man at the scene on suspicion of criminal damage and dangerous driving.



There are no reports of any injuries.



Enquiries are ongoing. — MPS Westminster (@MPSWestminster) May 25, 2023

Un martor al agenției Reuters a declarat că în fața porții se afla un vehicul argintiu de mici dimensiuni, de tipul hatchback, cu ușile și portbagajul deschise.

Appears somebody has driven into the gates of Downing Street pic.twitter.com/jp5pVyrfYj — Matthew (@TorbsTalks) May 25, 2023

Au fost instituite cordoane de forțe ordine de-a lungul Whitehall, un drum principal care trece pe lângă Downing Street, unde se află mai multe departamente guvernamentale, care a fost închis, atât pentru traficul rutier, cât și pentru pietoni. Zona Whitehall este de obicei plină de turiști.

Incident near Downing Street. Police have cordoned off Whitehall pic.twitter.com/JJkhrjNIGw — David Wallace Lockhart (@BBCDavidWL) May 25, 2023

Foto: David Wallace Lockhart / Twitter.com

