Surprinsă în flagrant de proprietari

Conform datelor furnizate de forțele de ordine, românca a profitat de faptul că se cunoștea cu locatarii imobilului pentru a intra în apartament fără acordul acestora.

Odată ajunsă în interior, a încercat să demonteze și să plece cu televizorul familiei.

Proprietarii au observat la timp tentativa de furt și au solicitat imediat intervenția poliției prin numărul de urgență.

Ultraj și violență la adresa forțelor de ordine

Situația a degenerat rapid la sosirea echipajului. Femeia a refuzat categoric să colaboreze, iar în momentul în care polițiștii au încercat să o legitimeze și să o escorteze afară din clădire, a devenit extrem de violentă.

A lovit ofițerii care încercau săo calmeze și l-a mușcat pe unul dintre agenți în timpul procedurii de imobilizare.

Pentru a restabili ordinea, forțele de ordine au fost nevoite să folosească forța pentru a o încătușa și a o transporta la secție. Polițiștii răniți în altercație au primit ulterior îngrijiri medicale.

Cercetată sub control judiciar

Cazul a fost preluat de Parchetul din Tempio Pausania, faptele fiind încadrate ca tentativă de furt și ultraj (violență asupra forțelor de ordine).

La solicitarea procurorului Gianmarco Vargiu, instanța a decis plasarea femeii sub control judiciar.

Deși a evitat arestul preventiv în spatele gratiilor, românca este obligată să se prezinte zilnic la secția de poliție și să rămână la dispoziția anchetatorilor.

Investigațiile continuă pentru a clarifica întreaga responsabilitate penală. În perioada următoare, procurorii vor decide dacă acuzațiile de furt și ultraj vor fi reunite într-un singur dosar penal sau dacă vor fi trimise în judecată separat.

