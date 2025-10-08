Stabilită la Berna, în Elveția, Beatrice Keul s-a născut la Cluj-Napoca. Mama ei, Esther, are origini maghiare din Transilvania. A plecat legal din România în 1980, când avea 9 ani.

Beti a ocupat locul al treilea la Miss Elveția 1992. A participat la Miss Europa, de la Istanbul, unde a ajuns în finală. Ea a primit apoi o invitație de la organizatorii concursului „Donald Trump American Dream Pageant”, inclusiv o excursie, cu toate cheltuielile plătite, la New York și la Atlantic City.

Anul trecut, Keul a relatat un episod din 1993, când Donald Trump a invitat-o ​​în suita lui de la hotelul Plaza din New York pentru o „discuție privată”, dar „a sărit imediat pe mine”.

Într-un interviu pentru Libertatea, Beti a povestit că Trump a luat-o în brate și a sărutat-o și că a scăpat grație puterii și înălțimii sale: „Am jucat baschet. De la vârsta mea foarte fragedă, sportul a jucat un rol important în viața mea. Am încercat tenis, schi, ciclism, înot…”. Ea a mai spus că „sarmalele și Ceaușescu sunt primele lucruri pe care mi le amintesc din România”.

„Mi-a spus imediat: «Sunt cel mai bun prieten al lui Don», așa că am avut încredere în el”

Beatrice a spus că vorbește pentru a expune modul în care Epstein a folosit concursurile de frumusețe pentru a profita de femei.

Modelul elvețian, care lucrează azi în sistemul bancar,, a devenit prada traficantului de sex Jeffrey Epstein la concursul de frumusețe de la New York 1993, Acesta a încercat să o seducă, făcând referire la legăturile sale cu Andrew.

În celebrul său interviu acordat BBC, Andrew a spus că l-a întâlnit prima dată pe pedofilul Jeffrey Epstein în 1999. Relatarea elvețiencei de origine română ridică acum noi întrebări cu privire la durata „asocierii” celor doi bărbați.

Beatrice, pe atunci în vârstă de 24 de ani, a spus despre Epstein: „Mi-a spus imediat: «Sunt cel mai bun prieten al lui Don», așa că am avut încredere în el”.

„Încerca să mă invite la o petrecere dansantă la Mar-a-Lago, în Florida și se chinuia să mă convingă să vin, spunând: «Voi avea grijă de tine»”.

„Rezolv eu totul dacă vii la Mar-a-Lago”

„El mi-a spus: «Nu trebuie să-ți faci griji. Zboruri, hoteluri, rezolv eu totul, vino doar pentru că lui Don îi place de tine. Organizăm o mulțime de petreceri la Mar-a-Lago.»”, a rememorat Beti.

„Am devenit foarte suspicioasă, Nu mi-a plăcut felul în care mi-a vorbit. Era foarte libidinos, nicidecum genul meu”, a adăugat ea.

Beatrice a spus că a început să se simtă inconfortabil și nu a vrut să participe la nicio petrecere: „Dar Epstein a insistat, înainte de a-l aduce în discuție pe prințul Andrew”.

„Spunea mereu că are prieteni foarte bogați și puternici și cunoaște familia regală. Apoi am întrebat: «Familia regală?» Și el a răspuns: «prințul Andrew».”

„Am fost șocată, nu părea genul de om pe care l-ai crede că ar face parte din societatea familiei regale. Nu avea manierele necesare pentru așa ceva.”, insistă Beatrice.

„Ai calibru pentru acest campionat”

„Dar voia să mă pună în legătură cu prințul. Apoi mi-a spus: «Ai calibru pentru acest campionat»”, spune ea.

„Nu m-am văzut cu prințul Andrew, nici măcar o secundă, chiar dacă era gata să aranjeze contactul cu el. Apoi l-am văzut pe Epstein vorbind cu celelalte fete. Își făcea rondul”.

El era acolo ca să racoleze și ca să obțină adrese și numere de telefon. Mi-a cerut datele, dar nu i le-am dat, așa că a spus că le va obține pur și simplu de la Don (Trump).

Epstein s-a sinucis, prințul a rămas fără titluri

Finanțistul Jeffrey Epstein a murit la vârsta de 66 de ani, în 2019, într-o celulă de închisoare din Manhattan, în timp ce aștepta un proces pentru trafic sexual. Medicul legist din New York a considerat decesul o sinucidere.

Potrivit procurorilor, cel puţin în perioada 2002-2005, miliardarul ar fi adus minore – unele în vârstă de doar 14 ani – la reşedinţele sale din Manhattan şi Palm Beach în scopul de „a se angaja în acte sexuale cu el şi cu partenerii săi de afaceri, după care le dădea sute de dolari”.

Prințul Andrew (65 de ani) s-a retras deja din viața publică în 2019, în urma unui interviu acordat pentru BBC pe fondul relatărilor despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

În 2022, a fost forțat să se retragă din îndatoririle regale și i-au fost retrase titlurile de Alteță Regală și militare.



