Pe pagina de Facebook a fost distribuită o postare de Asociația Kola Kariola despre situația pisoiului:

„Un strop de bucurie în tragedia de astăzi cu explozia din Rahova. Motănelul din poze a fost găsit în viață și este găzduit de o doamnă cu suflet mare. Este fără probleme, în afară de starea de șoc. Speram ca pozele cu el și vestea bună că este în viață să ajungă și la familia lui. Doamna poate fi sunată, pentru a fi recuperat când se mai liniștesc lucrurile, la tel 0761517171. Mulțumim dnei Maria!”





Explozia puternică produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

O explozie puternică s-a produs, astăzi, într-un bloc din București, în sectorul 5. O mare bucată dintr-un perete al blocului s-a prăbușit în urma deflagrației, iar pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au activat planul roșu de intervenție.

Explozia uriașă a avut loc în această dimineață, într-un bloc din cartierul Rahova și a fost atât de puternică încât mare parte din peretele exterior al clădirii s-a prăbușit. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, unde trei oameni au murit și alți 13 au fost răniți.







