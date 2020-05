De Mihai Toma,

De la săli de concerte goale, până la muzee închise, sectorul cultural suferă de pe urma pandemiei de coronavirus. Și nu doar atât. Societatea suferă și va suferi. Criză sanitară, criză economică, criză la toate nivelurile. Cum își va reveni Franța după coronavirus?

”Și dacă am vinde Mona Lisa?”, se întreabă, brusc, parizianul. El sugerează chiar și un preț, 50 de miliarde de euro, dar și un cumpărător, Jeff Bezos, 56 de ani, cel mai bogat om de pe planetă, cotat de Forbes cu o avere de 142 de miliarde de dolari.

Stéphane Distinguin

”Dacă cineva poate plăti această sumă – el este fondatorul Amazon, Jeff Bezos”, spune Distinguin.

Dacă nu e Bezos, poate va fi un prinț arab

Iar dacă Bezos nu este interesat, Distinguin sugerează o altă bază de clienți potențiali, ”prinții din Arabia”.

Cred că ar putea fi o afacere bună, atât din punct de vedere economic, cât și cultural. Stéphane Distinguin:

Francezul consideră că suma este rezonabilă. Distinguin ”ține” cont în estimarea sa, de banii pe care Mona Lisa îi va aduce: aproximativ 3 miliarde de euro pe an – atât plătesc cei aproximativ 2 milioane de vizitatori care intră pe poarta Muzeului de la Luvru în principal să vadă celebra operă de artă semnată de Da Vinci.

”Este semnul unei națiuni care crede în viitorul și în artiștii săi”

”Să vindem ce e vechi pentru a face loc noului e ca o moștenire pentru creație. Este semnul unei națiuni care crede în viitorul ei și în artiștii săi”, mai scrie autorul ideii.

Ideea nu este în totalitate absurdă. Tabloul ”Salvator Mundi”, tot a lui Da Vinci, a fost scos la licitație la New York și s-a vândut pentru 414 milioane de euro. L-a ridicat un miliardar saudit.

O copie a costat 552.500 de euro

Anul trecut, o copie din secolul al XVII-lea a celebrului tablou Mona Lisa a fost vândută la Paris pentru suma de 552.500 de euro.

Fără îndoială, vom acorda mai multă atenție acestor bani, vom fi mai precauți cu modul în care îi vom cheltui, deoarece ar fi cadoul de la Mona Lisa pentru noi, francezii! Stéphane Distinguin:

Critici numeroase

Cum era de așteptat, posibilitatea ca pictura expusă la Luvru să ajungă în proprietatea unuia dintre bogătașii lumii a stârnit indignare în Franța, dar și în Italia, țara de origine a autorului, Leondardo da Vinci. Și nu numai, toți iubitorii de artă fiind consternați.

Et si on vendait la Joconde (mais virtuellement, en bitcoins, sans la bouger du Louvre) pour financer et sauver la culture? Sacrilège et roborative réflexion de l'entrepreneur @fano dans @USBEKetRICA! Revue de presse @franceinter https://t.co/X2GkbaQymm pic.twitter.com/PFpvycrBWx — claude askolovitch (@askolovitchC) May 8, 2020

La venderanno al migliore offerente.

Povera #gioconda, già me la vedo. pic.twitter.com/AxbDE7mQUL — (L)ermetico (@Veritasettanta) May 13, 2020

Da Vinci a pictat Mona Lisa, sau Gioconda, între 1503 și 1506, în timp ce se afla în Franța. Pictura cumpărată de regele Francisc I a devenit mai târziu proprietatea ”inalienabilă” statului francez și este expusă la Luvru din 1797. Se crede că pictura o înfăţişează pe Lisa Gherardini, soţia unui negustor florentin, Francesco Giocondo

