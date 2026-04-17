Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt, a confirmat că, deși nu au fost finalizate consultările cu toate agențiile de resort, situația este considerată suficient de gravă pentru a impune o investigație la nivel guvernamental.

Apeluri pentru implicarea FBI

Acest val de incidente are loc într-un moment strategic crucial, imediat după ce Casa Albă a emis noi directive către NASA și Pentagon privind accelerarea programelor de dezvoltare a reactoarelor nucleare spațiale.

Coincidența nu a trecut neobservată la nivel politic. Congresmenul Eric Burlison a solicitat oficial intervenția Biroului Federal de Investigații (FBI), argumentând că focalizarea acestor dispariții exclusiv în rândul personalului implicat în cercetări de înaltă securitate este un semnal de alarmă major.

Experții în securitate națională au remarcat detalii extrem de suspecte la fața locului: multe dintre persoanele dispărute au lăsat în urmă bunuri esențiale, precum portofele și telefoane mobile. Acest tipar alimentează ipoteza unor breșe de securitate sau a unor răpiri și amenințări țintite.

Lista disparițiilor

Printre persoanele dispărute se numără cercetători și contractori guvernamentali afiliați unora dintre cele mai securizate instituții din Statele Unite:

Monica Jacinto Reza: inginer aerospațial senior și directoare a departamentului de procesare a materialelor la Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA. A dispărut în iunie 2025 în timpul unei drumeții în California.

Anthony Chavez: fost angajat al prestigiosului Laborator Național Los Alamos, dispărut în mai 2025.

Steven Garcia: contractor guvernamental în cadrul Campusului de Securitate Națională Kansas City din Albuquerque, raportat dispărut pe 28 august 2025.

William „Neil” McCasland: general-maior în retragere al Forțelor Aeriene și fost comandant al Laboratorului de Cercetare al Forțelor Aeriene. Nu a mai fost văzut din februarie 2026.

Pe lângă cazurile de persoane dispărute, investigația vizează și decesele subite ale unor savanți proeminenți de la Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA.

Absența unor cauze clare și publice ale morții a generat un val de speculații:

Michael David Hicks: cercetător esențial pentru proiectul de apărare planetară DART și misiunea Deep Space 1. A decedat în iulie 2023, cauza morții nefiind comunicată oficial.

Frank Maywald: om de știință specializat în instrumente spațiale avansate, decedat în 2024, de asemenea, în circumstanțe neclarificate public.

Autoritățile continuă să analizeze aceste cazuri pentru a stabili dacă există o rețea coordonată de amenințări la adresa arhitecților programelor critice de securitate ale Statelor Unite.

