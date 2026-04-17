Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt, a confirmat că, deși nu au fost finalizate consultările cu toate agențiile de resort, situația este considerată suficient de gravă pentru a impune o investigație la nivel guvernamental.

Apeluri pentru implicarea FBI

Acest val de incidente are loc într-un moment strategic crucial, imediat după ce Casa Albă a emis noi directive către NASA și Pentagon privind accelerarea programelor de dezvoltare a reactoarelor nucleare spațiale.

Coincidența nu a trecut neobservată la nivel politic. Congresmenul Eric Burlison a solicitat oficial intervenția Biroului Federal de Investigații (FBI), argumentând că focalizarea acestor dispariții exclusiv în rândul personalului implicat în cercetări de înaltă securitate este un semnal de alarmă major.

Experții în securitate națională au remarcat detalii extrem de suspecte la fața locului: multe dintre persoanele dispărute au lăsat în urmă bunuri esențiale, precum portofele și telefoane mobile. Acest tipar alimentează ipoteza unor breșe de securitate sau a unor răpiri și amenințări țintite.

Lista disparițiilor

Printre persoanele dispărute se numără cercetători și contractori guvernamentali afiliați unora dintre cele mai securizate instituții din Statele Unite:

  • Monica Jacinto Reza: inginer aerospațial senior și directoare a departamentului de procesare a materialelor la Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA. A dispărut în iunie 2025 în timpul unei drumeții în California.
  • Anthony Chavez: fost angajat al prestigiosului Laborator Național Los Alamos, dispărut în mai 2025.
  • Steven Garcia: contractor guvernamental în cadrul Campusului de Securitate Națională Kansas City din Albuquerque, raportat dispărut pe 28 august 2025.
  • William „Neil” McCasland: general-maior în retragere al Forțelor Aeriene și fost comandant al Laboratorului de Cercetare al Forțelor Aeriene. Nu a mai fost văzut din februarie 2026.

Misterul deceselor neelucidate de la NASA

Pe lângă cazurile de persoane dispărute, investigația vizează și decesele subite ale unor savanți proeminenți de la Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA.

Absența unor cauze clare și publice ale morții a generat un val de speculații:

  • Michael David Hicks: cercetător esențial pentru proiectul de apărare planetară DART și misiunea Deep Space 1. A decedat în iulie 2023, cauza morții nefiind comunicată oficial.
  • Frank Maywald: om de știință specializat în instrumente spațiale avansate, decedat în 2024, de asemenea, în circumstanțe neclarificate public.

Autoritățile continuă să analizeze aceste cazuri pentru a stabili dacă există o rețea coordonată de amenințări la adresa arhitecților programelor critice de securitate ale Statelor Unite.

Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Lufthansa închide divizia CityLine: zborurile către România, afectate de retragerea a 27 de aeronave din cauza crizei de combustibil
Procesul în care Cristian Radu, primarul din Mangalia, e judecat pentru luare de mită și spălare de bani poate începe, a decis Tribunalul Constanța
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Jaf la Institutul Oncologic București: 600.000 de lei pentru abonamente „fantomă”. iPhone-uri de lux, dispărute fără urmă
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Cum au apărut Cristina Spatar și soțul ei în Egipt, după ce s-a spus că au probleme în căsnicie
Cine e regizorul român care deține peste 70 de mașini, dintre care 32 de epocă. Din colecția sa face parte și mașina lui Benny Andersson de la trupa ABBA
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Carburanţii, mai ieftini cu un leu, temporar. Când se vor scumpi iar
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ultimul drum pentru Mihai, unul dintre tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
VIDEO El este preotul care a sfârșit carbonizat în locuința sa din Onești. A reușit să iasă din casă la timp, dar s-a întors crezând că a uitat ceva

Ilie Bolojan anunță planurile pentru 1.500 de companii de stat: TAROM și CFR intră în redresare, iar CFR Marfă și Petrotrans vor fi lichidate
România negociază la Washington datoria de 600.000.000 de euro către Pfizer: Alexandru Nazare și Alexandru Rogobete vor să convertească amenda în medicamente
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Transfer-șoc! Fostul star de la FCSB, aproape să semneze
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi