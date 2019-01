„Am răspuns din tot sufletul acestei invitaţii, iar principalul motiv este că eu iubesc această ţară. Cum ştiu că o iubiţi şi dumneavoastră. Şi cred că merită o soartă bun. Vreau să trăim cu toţii într-o ţară normală, o ţară cinstită, să fim împreună. Aşteptările de la dumneavoastră sunt enorme. Aveţi un fel de mission impossible, dar, cu cât e mai imposibilă, cu atât mai nobilă, cauza”, a spus aceasta, în aplauzele celor din sală.

Oana Pellea a mai afirmat că „trăim un timp de criză morală, de principii, economică, politică”.

„În perioadele de criză, oamenii însemnaţi se adună”, a adăugat ea, făcând un apel către membrii PLU să fie împrenă, pentru binele acestei ţări.

„Cred că ar fi prima dată în istorie când un partid ar demonstra asta, fără interese, fără orgolii, chiar cu sacrificii, pentru ţara asta care merită”.

Actriţa a mărturisit că s-a gândit să plece din România.

„Aş fi putut să plec din ţară, de multe ori, şi nu am făcut-o. Oricât de patetică aş fi, eu iubesc ţara asta. În ultimul timp, m-am gândit că pot vinde tot, că îmi pot lua câinii, că pot renunţa la meserie, că îmi pot lua morţii, şi poate ar fi bine să plec în altă ţară. Să îmi trăiesc bărtrâneţele liniştită, într-un anonimat care m-ar satisface. Am renunţat la idee pentru că am toate speranţele în dumneavoastră. Şi, cum le am eu, sunt milioane de oameni. Doar că aveţi ghinionul de a fi într-un timp în care vorbele s-au tocit, şi în care trebuie să acţionaţi, înainte de a vorbi”, a mai spus Oana Pellea.

Partidul Libertăţii, Unităţii şi Solidarităţii (PLUS) şi-a ales, sâmbătă, la Romexpo, conducerea, printr-un sistem de vot electronic care le-a dat emoţii organizatorilor, pentru că s-a blocat şi nu a funcţionat cum trebuia. Dacian Cioloş, care a fost singurul candidat pentru funcţia de preşedinte, a fost ales cu peste 99% din voturi.

FOTO: Vlad Chirea

Citeşte şi: Ce efecte produce creșterea euro: la o rată de 300 de euro plătim 960 de lei în plus pe an față de 2017; pentru un Logan dăm 1.960 de lei suplimentar