Octavia Geamănu a avut parte de o experiență neplăcută recent, după ce a fost diagnosticată cu otită și a experimentat o pierdere temporară a auzului. Vedeta este în proces de recuperare și urmează un tratament medical.

Fosta prezentatoare de la Antena 1 a simțit o scădere semnificativă a auzului și a resimțit disconfort în zona urechii afectate. Îngrijorată de această situație, Octavia Geamănu a căutat imediat ajutor medical specializat, după cum a povestit într-o postare pe Facebook. După consultarea cu un medic specialist, Octavia a primit un diagnostic precis și a început imediat un tratament adecvat. Acesta a inclus administrarea de antibiotice pentru a combate infecția și reducerea inflamației.

„Ultimele doua săptămâni au fost crunte pentru mine. Am prins o otită din zbor (eu credeam că am alergie, apoi că am răcit – de unde și-un tratament aiurea de capul meu cu Nurofen) care m-a adus în stadiul (rapid) de a avea timpan fisurat, dureri crunte, sângerări în ureche și lipsa auzului total la urechea dreaptă. Încă nu aud total cu dreapta, dar am încredere că voi fi bine curând după câte antibiotice, sprayuri și medicamente am luat. Azi am fost la control și daca tot eram cu doamna doctor, gândindu-mă că e ceva ce poate fi grav, de care nu-ți dai seama imediat, am rugat-o să spună cum poate fi evitată otita. Credeți-mă, e ceva serios! Și dureros.”

Soția lui Marian Ionescu a urmat indicațiile medicului și a respectat tratamentul prescris. În scurt timp, ea a observat o îmbunătățire semnificativă a stării sale și începe să revină la auzul normal. Octavia Geamănu a dorit să împărtășească această experiență cu fanii săi pentru a aduce la cunoștința acestora importanța acordată sănătății și necesitatea de a căuta ajutor medical în cazul unor simptome neobișnuite.

De asemenea, vedeta a precizat cât de important este să respecte tratamentul prescris și a îndemnat pe toată lumea să acorde atenție semnalelor pe care corpul le transmite.

„Otita nu trece repede, în două-trei zile”

Medicul care a avut grijă de Octavia Geamănu a venit cu câteva recomandări pentru cei care se confruntă cu această afecțiune. Otita este o infecție care apare la nivelul urechii. Ea poate fi cauzată de bacterii, viruși și se manifestă preponderent prin durere.

„Este foarte important ca nasul să fie desfundat. Nu rezolvați problema doar trăgându-vă nasul. Otita nu trece repede, în două-trei zile. Aceste secreții trebuie suflate de o mie de ori pe zi. Trebuie neapărat să suflați nasul ca să scoateți mizeria.

După aceea trebuie pusă apă de mare în nas care să fluidizeze secrețiile. Trebuie, totodată, să urmați și un tratament medicamentos”, a precizat medicul ORL-ist.

