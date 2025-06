Alexandru Rogobete, al doilea din stânga, la depunerea jurământului, Palatul Cotroceni. Foto Dumitru Angelescu

A lăsat rezidențiatul pentru un post de consilier

Potrivit propriului CV, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, s-a înscris în 2009, după terminarea liceului, la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie din cadrul Universității de Vest din Timişoara. Același document arată că în 2012, când încă era student la Chimie-Biologie, Rogobete s-a înscris la Facultatea de Medicină a Universității Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, pe care a terminat-o în 2019. În perioada studenției de la Medicină, Rogobete a terminat și un master în Chimie la UVT, iar în 2016 s-a înscris și la doctorat la UMF, devenind doctor în Medicină în 2024.

În 2019, după terminarea Facultății de Medicină din Timișoara, Rogobete devine medic rezident în specializarea anestezie și terapie intensivă, dar își suspendă rezidențiatul câteva luni mai târziu, în iulie 2020, pentru a merge consilier personal al secretarului de stat din Ministerul Sănătății, Dragoș Garofil.

Fostul secretar de stat a explicat pentru Libertatea cum a ajuns să îl angajeze pe tânărul rezident consilier al său personal. „În vara anului 2020, în contextul vacantării unui post de consilier în cadrul cabinetului meu de secretar de stat, ca urmare a plecării doamnei Alexandra Tămaș, mi-a fost prezentat domnul dr. Alexandru Rogobete de către dr. Mihai Negrea, care, la acel moment, era directorul Unității de Management al Proiectului Băncii Mondiale din cadrul Ministerului Sănătății”, susține dr. Garofil pentru Libertatea.

Fostul secretar de stat mai spune că după „o discuție aplicată cu dr. Rogobete”, apreciind „implicarea sa în proiecte relevante, inclusiv unul legat de digitalizarea unei secții ATI din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara”, a decis să îl angajeze consilier.

„De asemenea, mi-au atras atenția interesul său pentru domeniul politicilor publice în sănătate, disponibilitatea de a învăța, abilitățile în analiza de date și competențele IT. Pentru confirmare, am solicitat și referințe de la domnul prof. univ. dr. Dorel Săndesc, care mi-a oferit o evaluare pozitivă”, mai relatează fostul secretar de stat.

Dragoș Garofil susține că din postura de consilier al său, Alexandru Rogobete nu a avut atribuții decizionale.



„A fost implicat însă în activitățile curente ale cabinetului, precum coordonarea tehnică a unor componente din proiectele europene, colaborarea în cadrul proiectului cu Banca Mondială și în activitățile legate de Programul Operațional Infrastructură Mare. De asemenea, a participat la elaborarea unei actualizări a infrastructurii tuturor secțiilor ATI la nivel național și a fost implicat în organizarea logistică a examenului de rezidențiat desfășurat în condiții speciale, din cauza pandemiei. Consider că și-a îndeplinit atribuțiile în mod corespunzător și cu seriozitate în perioada colaborării noastre”, a mai declarat dr. Dragoș Garofil.

Dragoș Garofil. Foto: Agerpres

„Eu am vorbit cu ministrul”

Surse Libertatea au explicat că Alexandru Rogobete este „creația” managerului Spitalului Județean Timișoara, renumitul medic ATI Dorel Săndesc, fost secretar de stat și fost președinte al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă. Dorel Săndesc a declarat pentru Libertatea că atunci când Rogobete a ajuns pentru prima dată în Ministerul Sănătății consilier al secretarului de stat Garofil, inițiativa i-a aparținut. „Eu am vorbit cu ministrul și ministrul după aceea, desigur, a vorbit cu colegii lui”, susține Dorel Săndesc, care s-a bucurat în ultimii ani de sprijinul politic puternic al liderului PSD Timiș, Alfred Simonis.

„M-a căutat în vara în care se pregătea pentru admiterea la Medicină”

Profesorul Săndesc a explicat pentru Libertatea cum l-a cunoscut pe actualul ministru al sănătății și ce l-a determinat să îl susțină atât de puternic. „Este un moment extraordinar pentru mine, pentru noi, faptul că, iată, un tânăr atât de dotat este recunoscut și promovat într-o funcție de înaltă răspundere. Este o poveste frumoasă. Acest tânăr m-a căutat în vara în care se pregătea pentru admiterea la Medicină (n.r. – 2012). Mi-a scris un e-mail în care mă informa că va deveni student la Medicină, era convins că va reuși, și că dorește să ne întâlnim”, își amintește Dorel Săndesc, momentul din urmă cu aproximativ 13 ani.

Actualul manager al Spitalului Județean Timișoara susține că l-a primit pe Rogobete la el într-o dimineață de luni, la începutul toamnei. „Mi-a spus că după ce a făcut o facultate de Chimie, un master pe scriere științifică, a făcut din domeniul Medicinei cumva visul lui. Nu mi-am făcut mari iluzii, dar am văzut că a rămas alături de noi, de Clinica A.T.I.. Din anul întâi de facultate a mers în gărzi, a început să colaboreze cu noi, să contribuie la scrierea de articole, de proiecte. A devenit efectiv un membru al echipei fiind student la Medicină”, a mai declarat Dorel Săndesc pentru Libertatea.

Dorel Săndesc și Alexandru Rogobete. Foto: Facebook

Rogobete, remarcat în pandemie: „El a fost principalul meu colaborator”

Doctorul Săndesc își amintește că în 2020, când a început pandemia, Rogobete era rezident ATI la Spitalul Județean Timișoara, iar pentru medicii ATI a fost „o provocare extraordinară”. „Efectiv ministerele nu știau, nu cunoșteau care-i situația reală, nu aveau un plan. Era o stare de disperare atunci, de haos. Noi le-am spus că avem programe, avem evaluarea situației, avem evaluarea necesarului, inclusiv prospecțiuni bugetare. Ministerul, Președinția s-au arătat foarte deschiși și recunoscători și am început să facem programele de răspuns la pandemie. El a fost principalul meu colaborator cu care am scris aceste programe și am propus ministerului să fie un om acolo cu care să pot lucra”, a mai explicat Săndesc contextul în care Alexandru Rogobete a ajuns consilier al secretarului de stat Garofil.

Dorel Săndesc susține că, după ajungerea în minister, „prin capacitatea lui de muncă, motivare, capacitatea de a lucra în echipă, a impresionat efectiv”.

„În 10 luni noi am reușit să implementăm aceste proiecte, am dublat practic dotările ATI-ului românesc în 10 luni, împreună desigur cu colegii din Societatea Română de ATI, experți din diverse orașe, mai ales din București și Timișoara, împreună cu prietenul meu, cu profesorul Bubenec, care e președintele Societății Române de ATI, eu ca președinte al Comisiei ATI a Ministerului. Prin Alex am reușit să le implementăm”, mai spune Săndesc.

„Foarte multă lume l-a recomandat pe Alex”

Managerul Spitalului Județean Timișoara susține că după instalarea lui Alexandru Rafila în funcția de ministru al sănătății, acesta a întrebat „cine a muncit mai eficient în minister în perioada grea a pandemiei”, iar „foarte multă lume l-a recomandat pe Alex”. „Astfel i-a propus să revină consilier personal. Confirmând din nou, ministrul Rafila i-a propus să preia funcția de secretar de stat”, a mai declarat Dorel Săndesc.

Alexandru Rafila, Alexandru Rogobete, Dorel Săndesc. Foto: Facebook

Întrebat care sunt garanțiile pe care le oferă celor care au dubii că, fiind atât de tânăr (cel mai tânăr ministru din Guvernul Bolojan și unul dintre cei mai tineri miniștri de după 1989) și având un parcurs atât de fulminant după terminarea Facultății de Medicină, Rogobete poate conduce Ministerul Sănătății, Dorel Săndesc a declarat că astfel de reacții vin din partea unor oameni care „sunt Gică-contra la orice s-ar face”.

„Mi se pare derizoriu să invoci faptul că e tânăr ca și un argument împotrivă. Știm bine în istoria atâtor țări au fost premieri foarte tineri, miniștri, președinți. Deci asta mi se pare nerelevant. Omul acesta a făcut în puțini ani, dar totuși nu foarte puțini, că e vorba de a absolvi două facultăți, a intra în rezidențiat, a fi și cadru universitar, asistent universitar, mai mult decât au făcut alții într-o viață. Tinerețea este o calitate atunci când ea este dublată de expertiză”, a mai declarat Dorel Săndesc pentru Libertatea.

