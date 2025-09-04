Dificil de verificat

Regimul nord-coreean este izolat și opac, iar informațiile despre situația drepturilor omului sunt dificil de verificat independent.

Cu toate acestea, numeroase rapoarte ale ONU, ale organizațiilor nonguvernamentale și mărturii ale transfugilor au documentat de-a lungul anilor abuzuri sistemice și pe scară largă, inclusiv detenții arbitrare, tortură, execuții publice și condiții inumane în lagărele de muncă.

Persoanele cu dizabilități, alături de alte grupuri vulnerabile, sunt adesea printre cele mai afectate.

Aceste acuzații sugerează o politică de stat de discriminare extremă și chiar de „epurare” a persoanelor considerate „imperfecte” sau „o povară” pentru societate, în contradicție flagrantă cu orice normă internațională de drept și etică.

Este o situație profund tulburătoare, care subliniază necesitatea continuării eforturilor internaționale pentru a aduce la lumină și a combate abuzurile grave ale drepturilor omului în Coreea de Nord.

Instituții pediatrice și centre de detenție, locuri ale ororilor

Astfel de practici au avut loc în instituţii pediatrice şi în centre de detenţie, acuză Comitetul.

„Informaţii credibile arată că experimente medicale şi ştiinţifice sunt efectuate pe persoane cu dizabilităţi psihosociale sau intelectuale”, denunţă Comitetul într-un raport, publicat miercuri.

Informaţiile semnalează că femei cu dizabilităţi însărcinate sunt supuse cu forţa sterilizării şi avortului.

Comitetul subliniază că este „profund îngrijorat de informaţii credibile cu privire la infanticiduri ale unor copii cu dizabilităţi”, inclusiv în instituţii medicale.

La momentul prezentării raportului presei, o membră a Comitetului, Mara Gabrilli, a declarat că se vorbeşte despre persoane cu dizabilităţi care sunt folosite – fără să-şi dea consimţământul – în teste clinice.

„Nu sunt nişte obiecte”

Comitetul a cerut Coreei de Nord să incrimineze penal toate aceste experimente, să crească o supraveghere independentă a instituţiilor vizate şi să stabilească un mecanism prin care să ofere reparaţii victimelor.

„Persoanele cu dizabilităţi nu sunt nişte obiecte de experimentare, ci fiinţe umane care au dreptul la integritate fizică, la autonomie şi la respect”, a subliniat ea.

La baza raportului se află informaţii confidenţiale şi informaţii de la Raportorul Special ONU privind Coreea de Nord, care a efectuat o vizită în Coreea de Nord în 2017, dar şi mărturii ale unor persoane care au fugit din țară.

Autoritățile din Coreea de Nord nu au furnizat Comitetului date oficiale, iar atunci când instituţia şi-a exprimat îngrijorarea, „statul a declarat că aceasta este o minciună”.

Potrivit Comitetului, Constituţia Coreei de Nord nu interzice în mod explicit discriminarea pe baza dizabilităţilor.

Copii cu dizabilități, cumpărați de la părinți

Un fost membru al Forţelor Speciale nord-coreene, Im Cheon-yong, a dezvăluit la A2 CNN că a fugit din ţara sa natală după ce a văzut copii cu dizabilităţi folosiţi ca animale de laborator într-un lagăr şi a constatat cu ochii săi „cumpărarea de copii cu dizabilităţi de la părinţii lor pentru a fi folosiţi în experimente”.

Potrivit fostului militar, în cazul în care părinţii copiilor cu dizabilităţi refuză, ei sunt ameninţaţi cu încarcerarea în lagăre.

De asemenea, se pare că populaţia nord-coreeană foloseşte cuvinte peiorative pentru a desemna persoane cu dizabilităţi, ca „aeggu” în cazul nevăzătorilor sau „ppiggo” în cazul persoanelor cu o mobilitate redusă.

„Familiile maltratează adesea persoanele cu dizabilităţi, cărora le spun să stea ascunse în casă”, a declarat o sursă anonimă.

În urmă cu câteva luni, doi români au vizitat Coreea de Nord și au povestit, șocați, ceea ce au văzut acolo. Doi români au avut ocazia rară de a călători în Coreea de Nord după ce granițele țării s-au redeschis, la începutul lunii martie. Într-un interviu pentru televiziunea Digi24, aceștia au povestit despre experiența lor și despre realitatea sumbră pe care au descoperit-o.

