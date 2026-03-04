Craig Spence, director de brand şi comunicare al Comitetului Paralimpic Internaţional (IPC), a confirmat acest boicot, subliniind că alte delegaţii ar putea lipsi din cauza problemelor de transport generate de războiul din Orientul Mijlociu. Într-un comunicat, IPC a precizat că închiderea spaţiului aerian în anumite regiuni afectează sosirea participanţilor, dar a refuzat să comenteze situaţia a peste 50 de delegaţii naţionale.

Printre sportivii înscrişi pentru competiţie, zece provin din Rusia şi Belarus. De asemenea, Israelul va fi reprezentat de o schioare, iar Iranul de un atlet la schi fond. Preşedintele Comitetului Paralimpic Italian, Marco Giunio De Sanctis, consideră că evenimentele politice riscă să umbrească acest moment important pentru sportivi. „Situaţia este cu adevărat îngrijorătoare şi regretabilă. Răspunsurile acestui război ar putea fi multiple”, a declarat De Sanctis.

Acesta a adăugat că tensiunile actuale, inclusiv escaladarea conflictului cu Iranul, ameninţă să submineze mesajul de unitate al Jocurilor. „Este cu adevărat păcat, pentru că niciunul dintre sportivi nu merită asta după ce au făcut atâtea sacrificii pentru a ajunge aici”, a subliniat el.

Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina se desfăşoară în perioada 6-15 martie, însă contextul internaţional complicat pune sub semnul întrebării desfăşurarea lor în condiţii normale.

Armata israeliană a lovit decisiv sâmbătă dimineață capitala Iranului, Teheran, și a pus la pământ palatul ayatollahului Ali Khamenei. Evenimentul este documentat de imagini din satelit Airbus Defence and Space, consultate de publicația New York Times.

