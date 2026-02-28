Ayatollahul Khamenei nu a mai fost văzut în public

Într-un moment critic pentru Teheran, figura centrală a regimului, Ali Khamenei, lipsește din viața publică. Ayatollahul nu a fost văzut nici în perioada de tensiune maximă dinaintea atacului forțelor aliate (Israel și SUA), nici imediat după ce loviturile au fost confirmate.

În timpul conflictului de 12 zile declanșat de Israel în luna iunie 2025, ayatollahul Ali Khamenei a fost extras din reședința sa oficială din Capitală și transferat într-o locație securizată, pentru a fi protejat de ofensiva aeriană.

Satellite imagery from Airbus Defence and Space, obtained by the New York Times, shows that Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khameneis home in Tehran has been entirely destroyed as a result of strikes this morning by the Israeli Air Force. pic.twitter.com/tu44p10vZ9 — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

Sâmbătă, agențiile de presă iraniene au raportat o serie de explozii violente în Teheran, urmate de coloane groase de fum negru vizibile deasupra orașului și a suburbiilor. Conform surselor oficiale, atacurile au vizat direct sediile mai multor ministere. Ofensiva s-a extins rapid și în restul țării, fiind semnalate deflagrații în centre strategice precum Tabriz, Ispahan și în orașul sfânt Qom.

Au fost lovituri de precizie asupra centrului puterii din Teheran: reședința lui Khamenei a fost vizată de șapte rachete. Ofensiva asupra capitalei iraniene a atins nucleul regimului, agenția Tasnim raportând șapte lovituri de rachetă în perimetrul palatului prezidențial și al locuinței lui Ali Khamenei.

Totuși, conform declarațiilor oferite agenției Reuters, viața ayatollahului nu a fost pusă în pericol direct, acesta fiind evacuat din Teheran și pus la adăpost înainte de începerea bombardamentelor.

Țintele militare, vizate de Israel

În cadrul unei conferințe de presă susținute sâmbătă, un oficial militar israelian a clarificat obiectivele ofensivei, precizând că forțele de apărare nu urmăresc „o operațiune pentru schimbarea regimului”. Acesta a subliniat că întreaga strategie este concentrată exclusiv pe neutralizarea țintelor militare.

„Totuși, persoanele implicate în dirijarea atacurilor, promovarea violenței sau executarea planurilor de distrugere a Israelului pot fi considerate ținte legitime dacă fac parte din mașina de război operațională”, a declarat oficialul militar israelian reporterilor.

Israelul și SUA au atacat sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă în țară. Explozia, care a generat un nor dens de fum în centrul orașului, a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană și a creat o stare de urgență care acum e valabilă pentru toată zona Orientului Mijlociu, relatează CNBC și Al Jazeera.

„Membrilor Gărzilor Revoluționare Islamice, forțelor armate și tuturor polițiștilor, le spun în această seară că trebuie să depuneți armele și să aveți imunitate completă sau, alternativ, să vă confruntați cu o moarte sigură”, a declarat președintele Donald Trump în discursul său, anunțând o operațiune „majoră” în Iran, potrivit CNN.



