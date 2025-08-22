Motivația din spatele propunerii

Primarul Masafumi Koki a explicat motivația din spatele propunerii, aceasta fiind „combaterea utilizării excesive a acestor dispozitive, care provoacă probleme de sănătate fizică şi mentală (…), în special perturbări ale somnului”.

Măsura nu va fi obligatorie și nu vor exista penalități pentru depășirea timpului recomandat.

Recomandări pentru elevi

Proiectul include și sugestii specifice pentru elevi. Copiii din școlile elementare sunt sfătuiți să nu folosească telefoanele după ora 21.00, iar cei din clasele mai mari după ora 22.00.

Revoltă online

Propunerea a generat numeroase comentarii pe rețelele sociale. Mulți utilizatori consideră limita de două ore nerealistă.

„Le înţeleg intenţia, dar o limită de două ore e imposibilă”, a scris cineva pe platforma X.

„În două ore nu pot nici măcar să citesc o carte sau să mă uit al un film pe telefon”, a adăugat altă persoană.

Unii oameni au argumentat că astfel de decizii ar trebui luate în cadrul familiei, nu de autorități.

Clarificări din partea primăriei

În faţa criticilor, primăria a precizat vineri că această limită de două ore nu este obligatorie şi că textul sublinia „că telefoanele mobile sunt utile şi indispensabile” în viaţa de zi cu zi.

Recomandări Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

Precedente în Japonia

În anul 2020, regiunea Kagawa, din vestul ţării, a luat o decizie recomandându-le copiilor să nu petreacă mai mult de o oră pe zi la jocuri video în timpul săptămânii sau o oră şi jumătate în timpul weekendului. Măsura prevedea de asemenea interdicţia utilizării telefoanelor mobile după ora 21:00 pentru copiii cu vârsta între 12 şi 15 ani, precum şi după ora 22:00 în cazul adolescenţilor cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani.

Propunerea urmează să fie analizată săptămâna viitoare. În cazul adoptării, va intra în vigoare în octombrie.

De asemenea, guvernul britanic plănuiește limitarea timpului petrecut de copii pe rețelele sociale la două ore. Motivele de îngrijorare au apărut după ce un studiu recent a arătat că 40% dintre adolescenți petrec 6 ore pe zi pe social media.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE