Capitala Germaniei ia măsuri drastice împotriva aruncării ilegale a gunoiului. Autoritățile au anunțat majorarea semnificativă a amenzilor pentru acest tip de infracțiuni.

Noile amenzi pot ajunge până la 700 de euro pentru anumite încălcări.

De exemplu, aruncarea unui muc de țigară pe jos va fi sancționată cu 250 de euro, față de doar 35 de euro anterior.

Tot o amendă de 250 de euro se va aplica și pentru lăsarea excrementelor de câine pe stradă sau aruncarea pungilor cu acestea.

Ambalajele de unică folosință, precum pahare sau cutii de băuturi, vor fi și ele amendate cu 250 de euro dacă sunt aruncate ilegal.

Companiile cu o suprafață de vânzare de peste 80 de metri pătrați care nu oferă pahare reutilizabile vor fi amendate cu 750 de euro, putând ajunge chiar la sume mai mari în anumite cazuri.

Senatoarea pentru mediu Ute Bonde a declarat că noul catalog de amenzi este „o componentă importantă pentru a obține mai multă curățenie în Berlin”.

Suntem responsabili pentru curățenia din orașul nostru. Prin urmare, este logic să asigurăm curățenia prin prevenire și evitarea deșeurilor, dar și prin represiune sub forma catalogului actualizat de amenzi.

