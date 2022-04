„Ca urmare a unui atac inamic asupra unui oraș liniștit, Școala Secundară nr. 15 a fost parțial distrusă”, a transmis Procuratura.

Informații complete despre posibile victime și infrastructura deteriorată sunt în curs de actualizare.

Un crater cu un diametru de 15 metri, din care ieşea fum, era vizibil în curtea şcolii, goală la ora 3.00, cea la care a fost raportat atacul.

Kramatorsk, destroyed school, consequences of Russian firing…The International Criminal Court (ICC) must investigate and punish Russian crimes.#StopRussia #SlavaUkraïni #StandWithUkraine #StopWar #StopPutinNOW #StopRussianAggression #WarCrimes https://t.co/PJMsP1a5x2 pic.twitter.com/RoTN6AX5Hu