De Adrian Ilie, Marți, 16 iulie 2019, 16:39

„Nu este o idee a mea, este o parte a strategiei pe care Ministerul Sănătăţii trebuie să o implementeze până în 2020 – povestea cu pacientul misterios. Deja am început să facem aceste verificări şi am câteva exemple negative, şi nu mă refer doar la medici”, a declarat Sorina Pintea.

Ea a spus că trimiterea ”pacienților sub acoperire” în spitale a început de trei săptămâni având loc până acum cinci astfel de acțiuni.

”Pentru unii care nu respectă nişte reguli nu trebuie să sufere toţi care lucrează în sistemul medical. Până la urmă trebuie să învăţăm că există nişte reguli şi trebuie să le respectăm”, a spus Pintea.

Ministrul a exemplificat prin cazul unei persoane care și-a făcut analizele pentru școala de șoferi și căruia, pe lângă tariful normal, i s-a cerut ”o taxă de celeritate”.

Strategia anti-corupție a Sorinei Pintea

Sorina Pintea a anunțat, ieri, că a elaborat și va pune în aplicare o strategie anti-corupție, care prevede inclusiv trimiterea în spitale de pacienți falși care să sesizeze cazurile în care medicii condiționează actul medical de primirea anumitor beneficii.

”Avem de pus în aplicare o strategie anti-corupție și am pus în aplicare un proiect-pilot la Spitalul Fundeni. În acest moment, pregătim niște indicatori să ne ajute să cuantificăm ceea ce facem. Unul dintre obiectivele strategiei este folosirea acestei sintagme de ‘pacient sub acoperire care să meargă, în funcție de gradul de satisfacție al pacientului de la un anumit spital, să verifice dacă cele sesizate de pacienți sunt mai mult sau mai puțin reale. Avem acel chestionar de feedback pe care îl analizăm, iar dacă vedem că scade gradul de satisfacție și crește numărul pacienților care spun că li s-a cerut șpagă, trimitem acești ‘pacienți sub acoperire”, a declarat Sorina Pintea, pentru HotNews.ro.

Citeşte şi:

Sorina Pintea vrea să trimită pacienți „sub acoperire” în spitale pentru a identifica medicii care cer șpagă