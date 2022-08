Știri Externe „Catastrofă climatică” declarată în Pakistan, după ce inundațiile au ucis peste 1.000 de oameni De Sebastian Pricop, . Ultimul update Duminică, 28 august 2022, 17:27

Autoritatea Națională de Management al Dezastrelor din Pakistan a declarat că numărul morților din cauza ploilor musonice a ajuns la 1.033, de la mijlocul lui iunie până în prezent, cu 119 morți în ultimele 24 de ore. Inundațiile din acest an sunt comparabile cu cele din 2010, cele mai grave înregistrate vreodată, când au murit peste 2.000 de oameni și aproape o cincime din țară era sub apă, scrie The Guardian.