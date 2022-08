Musonul anual este esențial pentru irigarea culturilor și reumplerea lacurilor și barajelor din subcontinentul indian, dar în fiecare an aduce și un val de distrugeri.

Autoritatea Națională de Management al Dezastrelor (NDMA) a declarat vineri că peste 900 de persoane au fost ucise în acest an, inclusiv 34 în ultimele 24 de ore, ca urmare a ploilor musonice care au început în iunie.

I urge international community to help #Pakistan in one of the worst natural calamities to hit the country. Millions of people are homeless across #Sindh #Balochistan and #SouthPunjab due to floods and in need of tents, packaged food and medicines #FloodsInPakistan pic.twitter.com/1z3iil5bJe