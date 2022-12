Teodosie a precizat că Palatul Arhiepiscopal oricum trebuia consolidat, chiar dacă nu ar fi fost afectat de incendiul din urmă cu două luni, în urma căruia s-a prăbușit o turlă.

„Aceasta a îngăduit Dumnezeu să fie. Eram oricum pregătiţi de consolidare. Vom face consolidare. Am avut şi asigurare, am primit banii de asigurare şi vom face consolidarea şi acoperişul mai bun decât a fost. Oricum trebuia să fie refăcut astfel încât credem că anul acesta nou va fi un an foarte folositor şi rodnic pentru noi”, a afirmat Arhiepiscopul Tomisului într-o conferință de presă..

El a menţionat că lucrările de restaurare se vor finaliza în doi ani. „Toată restaurarea durează doi ani. În primul rând vom face acoperişul, vom consolida şi după aceea vom face tot ce este de făcut”, a adăugat Arhiepiscopul Tomisului.

Întrebat dacă Arhiepiscopia a fost despăgubită în proporţie de 100% de firma de asigurări, ÎPS Teodosie a răspuns: „Nu chiar 100%, dar ne mai ajută şi credincioşii noştri”.

Un puternic incendiu a izbucnit pe 16 octombrie, la mansarda Palatului Arhiepiscopal din Constanța. În urma incendiului nu au fost victime, dar focul a distrus mansarda clădirii pe o suprafaţă de 800 de metri pătraţi, iar o turlă s-a prăbușit.

Palatul Arhiepiscopiei Tomisului a fost construit în stil neobizantin, în urmă cu aproape o sută de ani.

