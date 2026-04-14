Forțele de securitate israeliene au dejucat o încercare de infiltrare la punctul de trecere Shomron, principală „poartă” de acces între regiunea centrală a Israelului și Cisiordania, după ce au descoperit 68 de palestinieni ascunși în interiorul compartimentului de compactare al unei mașini de gunoi.

Imaginile video distribuite pe rețelele sociale surprind momentul dramatic în care ofițerii scot grupul din compartimentul pentru deșeuri. Palestinienii erau îngrămădiți unul peste altul, potrivit publicației Ynet Global.

Dozens of Palestinians were caught inside a garbage truck while trying to enter Israel through a crossing… pic.twitter.com/vXniwjpD2J — Open Source Intel (@Osint613) April 13, 2026

Conform poliției, „un șofer de camion de gunoi a transportat zeci de imigranți palestinieni ilegali, care au fost plasați în interiorul compactorului de deșeuri. Palestinienii se îndreptau spre diferite orașe din țară, dar o operațiune comună a ofițerilor din districtul Iudeea și Samaria și a Poliției de Frontieră care operează în jurul Ierusalimului a zădărnicit planul șoferului, iar acesta a fost arestat”.

Poliția din Israel a subliniat că șoferul nu deține permis de conducere pentru acest tip de vehicul. El și palestinienii au fost duși la secție pentru a fi interogați.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE