În acest context, un proiect major de infrastructură, ferma solară Springwell, a primit aprobarea oficială a ministerului de resort, în ciuda protestelor din partea comunității locale.

Cifrele și detaliile proiectului Springwell

Situat în estul țării, între localitățile Lincoln și Sleaford (în apropiere de Navenby), parcul solar promite să aducă o contribuție semnificativă la rețeaua energetică britanică.

Întins pe o suprafață uriașă, echivalentă cu aproximativ 1.700 de terenuri de fotbal, acesta va genera suficientă electricitate pentru a alimenta aproximativ 180.000 de locuințe.

Pe lângă panourile fotovoltaice, complexul va dispune de sisteme de stocare a energiei în baterii, un element crucial pentru menținerea stabilității rețelei și creșterea securității energetice.

Unitatea ar urma să înceapă producția de electricitate în anul 2029.

Nemulțumirile localnicilor

Locuitorii din zonă și-au exprimat profunda dezamăgire față de emiterea autorizațiilor, principalele lor temeri fiind legate de amploarea industrială a proiectului și de impactul acestuia asupra mediului și a peisajului local.

În replică, compania care construiește ferma solară a oferit garanții privind protejarea mediului.

La fel ca majoritatea fermelor de acest tip, Springwell va avea o durată de viață operațională de aproximativ 40 de ani, fiind proiectată astfel încât să afecteze cât mai puțin terenul pe care este amplasată.

Totodată, dezvoltarea va proteja sănătatea solului, iar la finalul ciclului de viață, după demontarea panourilor, terenul va putea fi redat integral activităților agricole.

Proiectul Springwell nu este un caz izolat, ci face parte dintr-o campanie națională accelerată de tranziție către energia regenerabilă.

O dovadă în acest sens este și recenta finalizare a instalării cablurilor pentru un uriaș parc eolian, capabil să genereze energie electrică pentru nu mai puțin de 3,3 milioane de locuințe.

