„Acesta este al treilea sezon în care cei care doresc să se bucure de o mini-croazieră pe Dunăre o pot face în condiţii de confort şi siguranţă, la bordul navei deţinute de Consiliul Judeţean. Ne gândim în special la copii şi la bucuria pe care o astfel de plimbare le-o poate aduce, mai ales acum, în perioada mini-vacanţei de Paşti. Pentru a menţine aceste experienţe cât mai accesibile, am păstrat aceleaşi tarife ca în anii anteriori. De asemenea, rămân valabile gratuităţile şi reducerile la bilete, adresate în special copiilor şi personalului didactic însoţitor”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Programul curselor

Cursele au fost programate astfel:

Sâmbătă, duminică şi luni (11, 12, 13 aprilie):

10.00 – 12.00: Palatul Navigaţiei (ponton Schengen) – Pod peste Dunăre (dus-întors);

13.00 – 15.00: Palatul Navigaţiei (ponton Schengen) – Pod peste Dunăre (dus-întors);

16.00 – 18.00: Palatul Navigaţiei (ponton Schengen) – Pod peste Dunăre (dus-întors).

Pentru săptămâna viitoare, cursele vor avea loc joi şi vineri între orele 13.00 – 15.00 şi 16.00 – 18.00, iar sâmbătă şi duminică vor fi programate trei trasee (10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 şi 16.00 – 18.00).

Numărul minim de pasageri pentru fiecare cursă este de 10 persoane, iar cel maxim de 30. Îmbarcarea începe cu 30 de minute înainte de plecare, iar accesul se face pe baza biletului de călătorie. În condiţii meteorologice nefavorabile (ploaie, ceaţă sau vânt puternic), cursele pot fi anulate.

La bordul navei nu sunt permise animale de companie. Biletele pot fi achiziţionate online, la bilete.cjgalati.ro, sau direct de la casa de bilete situată pe pontonul Schengen, cu plata în numerar sau card.

Tarife

Copii 0-6 ani: gratuit;

Copii 6-18 ani: 15 lei/persoană/oră;

Adulţi: 25 lei/persoană/oră.

Aceste curse de agrement oferă o oportunitate relaxantă şi accesibilă pentru a explora Dunărea şi a petrece timp de calitate alături de familie şi prieteni.

