Contul său bancar a crescut de la 12,40 lire sterline (14 euro) la 1.150.590 de euro

Adam Lopez, 39 de ani, din Mattishall, în apropiere de Norwich, Marea Britanie, a văzut cum soldul contului său bancar a crescut de la 12,40 lire sterline (14 euro) la 1.150.590 de euro, după ce a cumpărat un bilet câștigător în iulie.

La două luni după ce contul său bancar a depășit 1 milion de lire sterline, Adam Lopez a fost dus la spital cu ambulanța. Pe 10 septembrie a ajuns pe mânile medicilor cu un embolism pulmonar bilateral.

„Știam că ceea ce făceam avea să se termine într-un final și aproape că s-a terminat într-un mod tragic. A fost un semnal de alarmă imens”, a spus el.

După ce a devenit milionar în iulie, a spus că a „ținut-o într-un chef continuu” și nu s-a mai gândit la nimic.

„Mi-a permis să trăiesc puțin din viața pe care nu am mai trăit-o, dar cred că am luat-o pe calea greșită. A fost plăcut până când sănătatea mea a devenit o problemă”, a declarat el pentru BBC. „Iar acum trei săptămâni a apărut un cheag de sânge în picior care s-a deplasat în plămâni”.

S-a temut că va muri

Lopez a stat în spitalul universitar Norfolk & Norwich timp de opt zile și s-a temut că nu va supraviețui. „Nu puteam merge, nu puteam respira. Am sunat la ambulanță, m-au pus pe targă și m-au dus la spital, iar chestia care mi-a schimbat viața a fost să stau întins în acea ambulanță și să aud sirenele”, a povestit el.

Bărbatul a spus că nu poate lăuda suficient personalul spitalului și s-a simțit înconjurat de îngeri. „Te face să te gândești la ambele părți ale vieții, pentru că nu contează dacă ai un milion, 100 de milioane, un miliard, un trilion, când ești în spatele ambulanței, nimic nu mai contează”.

Bărbatul de 39 de ani a spus că a fost „o perioadă atât de grea” pentru el și familia sa, în special pentru mama lui.

La scurt timp după ce a câștigat la loterie, și-a dat demisia din jobul de șofer pe motostivuitor.

„Mi-am dat demisia și nu ar fi trebuit să o fac. Am pierdut contactul cu realitatea, a fost o ruptură totală față de viața pe care o trăiam”.

El urmează acum o perioadă de recuperare cuprinsă între 6 și 9 luni timp în care speră să-și stabilească prioritățile în viață.

