Biletul câștigător, cumpărat dintr-un impuls

Bărbatul, care a ales să rămână anonim, tată a cinci copii, le-a povestit oficialilor Loteriei din Illinois că totul a început într-o zi obișnuită, când își spăla mașina, scrie Fox 32 Chicago. Acolo, a decis să cumpere un bilet Powerball „dintr-un impuls”, într-un loc nou pentru el.

„Voiam să joc pentru a câștiga cât mai mulți bani”, a spus acesta. Alegerea s-a dovedit norocoasă: a nimerit toate cele cinci numere câștigătoare la extragerea din 9 august, încasând un premiu de un milion de dolari, plus un bonus de 4 dolari pentru că a ghicit și Powerball-ul.

Soția, sceptică la început: „Mergem la Disney World!”

Când a verificat numerele, bărbatul a realizat imediat că a câștigat. „M-am simțit ușurat, dar soția mea a crezut că mint”, a declarat el. După ce a văzut că nu glumea, reacția femeii a fost tranșantă: „Mergem la Disney World!”

Întreaga familie, care s-a prezentat sub numele colectiv „Malongo”, a mers împreună la sediul loteriei pentru a ridica premiul. Alături de soția sa și cei trei copii adulți, bărbatul a pozat cu uriașul cec de 1.000.004 dolari.

Vacanțe, educație și mai puțin stres

Deși vacanța în Florida este deja pe listă, câștigătorul spune că mare parte din bani va merge către educația copiilor lor.

„Peste câțiva ani, sperăm să fim cu toții mai puțin stresați și pur și simplu fericiți”, a spus acesta.

Loteria Illinois a anunțat că și compania Exxon Mobile, care a vândut biletul norocos, îi va oferi bărbatului un bonus de 10.000 de dolari, echivalent cu 1% din premiu.

