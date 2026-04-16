O tavernă cu istorie de peste un secol

Construită înainte de Al Doilea Război Mondial, pe vremea când drumurile erau pietruite, taverna „Shofer» era un punct de oprire esențial pentru călătorii ce se îndreptau spre Belgrad. „Când se întuneca, oamenii își lăsau caii și boii aici, dormeau până în zori și apoi își continuau călătoria”, explică Jovanović, proprietarul care a cumpărat clădirea în 1999.

Dincolo de funcționalitatea sa, taverna era un adevărat nod cultural. „Îi spuneau Mica Iugoslavie. Veneau șoferi de peste tot – macedoneni, croați, sârbi, bosniaci. Era celebra Cafenea cu Șoferi”, povestește Jovanović, subliniind atmosfera vibrantă care domina locul.

De-a lungul celor mai bune zile ale sale, taverna funcționa 24 de ore pe zi, iar muzica live anima spațiul până dimineața. „Nu există cântăreț care să nu fi venit aici”, își amintește el. În plus, o zonă specială din interior era rezervată pentru negocieri importante, un spațiu unde afacerile se încheiau cu ușile închise.

Taverna scoasă la vânzare, dar cu o condiție clară

Astăzi, clădirea poartă amprenta timpului, dar structura sa rămâne robustă. „Pereții au o jumătate de metru înălțime, din cărămidă coaptă manual. Facilitatea este sănătoasă, are nevoie doar de o mică investiție”, explică Jovanović. Cu toate acestea, vârsta își spune cuvântul, iar proprietarul, ajuns la o etapă în care nu mai poate lucra, caută pe cineva mai tânăr să preia afacerea.

Oferta este completată de un teren de 35 de ari, situat într-o locație atractivă lângă autostradă, ceea ce deschide numeroase posibilități pentru viitorul proprietar. Jovanović are însă o singură dorință: „Oricine îl cumpără, să nu-i schimbe numele. Acesta nu e doar un bar, e istorie.”

Spațiul care a găzduit odată până la 100 de oaspeți rămâne intact, cu mese și scaune așezate ca și cum timpul ar fi stat pe loc. Pentru cei interesați, taverna „Shofer” nu este doar o oportunitate de afacere, ci o piesă de patrimoniu ce așteaptă să fie readusă la viață.