Pensiile speciale civile au înregistrat o creștere semnificativă a costurilor în 2024

Pensiile de serviciu civile au costat statul român 2,2 miliarde de lei în 2024, cu 22% mai mult față de anul precedent. Numărul beneficiarilor a crescut cu peste 1.000 de persoane, ajungând la o medie lunară de 11.000 de civili.

Din suma totală, aproape 1,7 miliarde de lei au provenit din bugetul de stat, o creștere de 16% față de 2023, conform analizei citate de Economica.net. Această sumă acoperă diferența dintre pensia specială și cea bazată pe contributivitate.

Pensiile speciale au crescut pentru toate categoriile analizate. De exemplu, pensia medie pentru Corpul diplomatic a ajuns la 6.800 lei brut lunar, iar pentru parlamentari la 5.900 lei. Personalul auxiliar din justiție a înregistrat cea mai mare creștere procentuală.

Ce sunt pensiile speciale civile

Pensiile speciale civile reprezintă un tip de pensii acordate unor anumite categorii profesionale în afara sistemului general de pensii. Acestea sunt calculate și acordate după criterii diferite față de pensiile obișnuite, având în vedere particularități legate de profesii sau funcții cu condiții speciale.

Caracteristicile principale ale pensiilor speciale sunt:

Sunt finanțate din bani publici;

Au o vârstă de pensionare mai mică față de cea din sistemul public;

Beneficiează de o formulă de calcul favorabilă, care poate include un cuantum mai mare, calculat pe baza unor salarii sau indemnizații din timpul activității, fără a se baza exclusiv pe contribuțiile efective la sistem;

Unele categorii primesc pensii speciale pentru activități considerate a avea un grad ridicat de risc, dificultate sau responsabilitate.

Aceste pensii nu depind strict de contribuțiile din timpul activității, ci și de legi speciale care stabilesc drepturi și beneficii adiționale. Reforma pensiilor speciale din România s-a oprit la magistrați. Pachetul trei de măsuri propus de Guvern nu mai prevede modificări și pentru alte categorii.

Cine primește pensie specială civilă în România

Principalele categorii eligibile pentru pensii speciale civile în România sunt următoarele:

Magistrații: judecători și procurori, inclusiv asistenții magistraților și personalul juridic asimilat acestora;

Personalul auxiliar din instanțe și parchete, cum ar fi grefierii;

Diplomații și personalul consular;

Militarii și polițiștii;

Personalul aeronautic civil navigant;

Funcționarii parlamentari;

Angajații Curții de Conturi.

Aceste categorii beneficiază de pensii speciale pe baza legilor care recunosc condițiile speciale de muncă și regimurile speciale de pensionare, cu vârste și metode de calcul distincte față de pensiile normale. Sunt vizate și prevederi cu privire la interdicția cumulului pensiilor speciale și limitările privind cuantumul pensiilor, precum și posibile modificări în contextul reformelor pensiilor speciale.