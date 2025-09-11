„Azi, când vorbim, n-am avut nicio temă de Guvern din partea coaliției să facem asta. Poate e și foarte recent, după trecerea ultimului pachet. Mâine putem să primim această temă. Oricum va fi, vom fi colegiali și constructivi și mă refer nu doar la mine, ci și la ceilalți colegi din PSD care au poziții în acest Guvern și nu blocăm, cum n-am blocat și nu vom bloca”, a spus Manole aseară.

Pe scurt, reforma pensiilor magistraţilor, adoptată de Guvern în pachetul 2 de măsuri fiscale și asumată apoi în Parlament, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani, o perioadă de tranziţie de 10 ani şi plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net.

„Valoarea unei pensii medii în magistratură este între 4.800 și 5.000 de euro, deci 24.000-25.000 de lei, o pensie care este de multe ori mai mare decât pensia medie de 550-600 de euro care este în România. În formula propusă de lege, pensia în magistratură nu va putea depăși 70 la sută din valoarea ultimului salariu, ceea ce oricum este cea mai mare pensie dintre categoriile profesionale din România, dar este una mult mai echitabilă și mai apropiată de realitate”, a explicat Ilie Bolojan pe 29 august.

Decizia Executivului a venit în ciuda protestelelor și amenințărilor magistraților, chiar si la nivel înalt.

Apoi, pe 4 septembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că sesisează CCR. Ilie Bolojan a amenințat cu demisia dacă legea despre pensiile magistraților nu trece de Curtea Constituțională. CCR a fixat termen de judecată data de 24 septembrie.

