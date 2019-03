Percheziții la DSP București, în cazul Matteo Politi! Avocata falsă a italianului și trei funcționari din Biroul de Statistică al DSP, puși sub acuzare

”Trei dintre cele cinci funcționare ale Biroului de Statistică și Informatică au fost puse sub acuzare”, au spus, pentru Libertatea, surse din DSP.

Biroul de Statistică și Informatică este cel unde se eliberează parafa pe baza căreia medicii pot profesa, dacă au și aviz de la Colegiul Medicilor. În cazul lui Matteo Politi, impostorul demascat pe 5 februarie 2019 de către Libertatea, acesta nu avea decât parafă luată de la DSP.

Cele trei funcționare, ”toate cu vechime și experiență”, conform colegilor, sunt suspectate de investigatori că au participat la falsificarea documentelor și i-au dat parafă italianului pe baza unui dosar incomplet, susține Parchetul.

„Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti au dispus confirmarea efectuării în continuare a urmăririi penale faţă de patru persoane din care trei având calitatea de funcţionar în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti. În cursul zilei de 25 martie au fost puse în executare mai multe mandate de percheziţie în vederea strângerii de material probatoriu”, a transmis, luni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Cea de-a patra persoană enumerată în comunicatul Parchetului este falsa avocată a italianului, cea care era, de fapt, consilier juridic, nefăcând parte din Barou.

Audieri la sediul DICE

Toate cele patru persoane sunt în prezent audiate la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Econonice. Potrivit unor surse judiciare, la audieri au ajuns și esteticianul fals Matteo Politi, care se află acum în arest, și Francesco Tumminello, un alt medic italian care ar fi primit parafă fără să aibă documentația necesară, potrivit unor surse judiciare.

Desfășurarea de forțe de azi vine după ce DSP București a făcut, la începutul lunii februarie, o plângere penală la Parchetul Curții de Casație, solicitând tragerea la răspundere penală a salariatelor Ana Daniela Deatcu și Ana Maria Dumitru, de la Biroul de Informatică și Biostatistică medicală a DSP București, care i-ar fi ajutat pe cei doi cetățeni italieni să obțină parafa.

Investigația s-a extins ulterior și la Neferu Cristina, angajată în cadrul aceluiași serviciu, și la Feldrihan Florentina Laura, consilierul juridic care poza în avocata lui Politi și care ar fi depus la DSP „acte cu aparență de înscrisuri falsificate”.

Matteo Politi, esteticianul cu 8 clase!

Escrocheria italianului Matteo Politi a ieșit la iveală în urma unei ample investigații a ziarului Libertatea.

Reporterii au dezvăluit că, timp de un an, falsul plastician a lucrat la patru clinici din București, după ce Direcția de Sănătate Publică, din subordinea Ministerului Sănătății, i-a eliberat un cod de parafă, deși nu prezentase un aviz de la Colegiul Medicilor – document obligatoriu pentru a avea drept de liberă practică.

Așa a ajuns Matteo Politi, să opereze de zeci de ori în România, chiar și la Spitalul privat Monza, deși nu are studii de Medicină. Ba mai mult, individul are doar opt clase absolvite și a fost condamnat în Italia, în 2011, pentru infracțiuni asemănătoare. Cazul lui Matteo Politi a fost preluat de presa internațională, inclusiv de cel mai cunoscut ziar din lume – The New York Times.

