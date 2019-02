DSP i-a dat parafă de doctor lui Matteo Politi pe 23 martie 2018.

Funcționarul care i-a eliberat codul de parafă escrocului este în anchetă disciplinară începând de ieri.

Dincolo de superficialitatea autorităților, există și responsabilitatea clinicilor private.

Spitalul Monza și celelalte clinici private l-au băgat în sala de operație deși bărbatul fără studii medicale folosea două nume, Matteo Politi și Matthew Mode, și nu avea documentele cerute de lege!

Doar Colegiul Medicilor dă certificat de liberă practică pentru doctorii care profesează în România.

Într-un hohot național de râs, cazul pungașului Matteo Politi a fixat în lumină, ieri, fie și o mică parte a improvizațiilor și iresponsabilității din sistemul medical românesc.

Presa italiană, prin cunoscutul Il Messaggero și prin Il Gazzettino, cel mai influent cotidian din nord-estul Italiei, citează dezvăluirile halucinante din Libertatea despre compatriotul lor.

Cu parafă de la Direcția de Sănătate Publică a Ministerului Sănătății, un italian care terminase doar 8 clase a operat zeci de pacienți, pe tot parcursul anului 2018, la cinci clinici private din București.

Reconstituirea faptelor e însă mai tare decât un simplu rezumat. Și nici un scenarist nu ar avea curajul să imagineze așa ceva, nu poate încurca personajele și rolurile, căci regizorul i-ar da cu intriga în cap.

Dar, conform unei expresii învechite și mereu reîmprospătate, viața bate filmul. Luați-vă popcorn!

Aceste asistente subevaluate

Când asistentele de la Spitalul Monza observă, în decembrie 2018, că „eminentul chirurg Matthew Mode” nu știe să se spele corect pe mâini înainte de operație, ele înlemnesc.

Subapreciate și, deseori, neglijate în narațiunea solemnă a medicinei, asistentele din blocul operator sunt primele care aprind becul roșu. O fac după operație, că nu puteau să-i confiște bisturiul.

Mișcările din sală ale lui Matthew Mode arată mai stângace ca ale unui papagal cacadu, pasăre care, chiar și beată, poate imita gesturile unui chirurg, după ce a văzut din cușca sa 15 serii din „Anatomia lui Grey”.

Uimitor e însă că nimeni din administrația și managementul Spitalului Monza nu remarcase un lucru elementar: parafa medicală eliberată de DSP e pe numele Matteo Politi, iar în sală operează renumitul Matthew Mode, că așa se prezenta medicul în România de un an de zile!

Da, știm, cum e posibil?

Absolvent al unei facultăți din Priștina care nu e în Priștina

Pe 23 martie 2018, o funcționară de la departamentul de informatică și statistică medicală din DSP București, „o femeie cu mare experiență” – așa cum o caracterizează colegii -, intră într-un sindrom pe care-l inventăm noi acum și-l numim „Pierdere a tuturor reperelor” și îi eliberează medicului Matteo Politi un cod de parafă.

Italianul nu se deplasează în persoană, în numele lui vine o avocată română.

În dosarul depus de avocată, Matteo Politi apare indicat, în limba sârbă, drept absolvent al Facultății de Medicină din Kosovo, unde la putere e albaneza.

Explicația e că facultatea a rămas sub administrație sârbă și se numește University of Priștina, chiar dacă sediul ei nu mai e în Priștina, actuala capitală a Republicii Kosovo.

În buna tradiție a escrocilor internaționali, povestea are în ea toate contradicțiile posibile.



Dar, așa cum a spus chiar Matteo Politi, marți seară, la emisiunea lui Dan Capatos, de pe Antena 1.

„Din momentul în care am fost recunoscut, cu ajutorul avocatului, din momentul în care statul român mi-a echivalat diplomele, mă numesc medic”.

Diploma de absolvent de medicină a lui Matteo Politi

Priviți actul!

Diploma de absolvent de Medicină a lui Matteo Politi e, așadar, în sârbă, nu că ar conta, de vreme ce Cristina Pelin, șefa DSP București, recunoaște pentru ziar că „după ce a apărut în Libertatea, am controlat și n-am înțeles nici noi nimic din diplomă, cum de funcționarul a dat avizul?!”.

Plus că avizul DSP se dă după cel al Colegiului Medicilor, tot dosarul e vraiște.

Ziarul a intrat în posesia diplomei, care a ajuns ieri și la Ministerul Sănătății.

„Universitatea din Priștina

Facultatea de Medicină din Priștina

DIPLOMA

dobândită în domeniul învățământului superior

MATTEO POLITI

Născut: 03.06.1980 în Veneția

Italia, înscris în anul 2007

și acordată pe 23.10.2013 la finalul studiului la

Facultatea de Medicină

La secția

Medicină generală

Cu media generală 8 (opt) pe parcursul studiului

și nota 8 (opt) la examenul de absolvire”.

Monza susține că „medicul” a venit „cu toate documentele necesare”!

Cu această diplomă universitară, care seamănă cu cele cu care Corneliu Vadim Tudor se declara doctor în Litere, Astrologie și Geologie în 300 de țări de pe mai multe planete, Matteo Politi obține pe, 23 martie 2018, parafa de la DSP.

Apoi, tipul își aplică parafa, relaxat, vreme de un an, în cinci clinici și pe zeci de pacienți. Chiar în încheierea operației de la Monza, în decembrie 2018, chirurgul a pus parafa când i-a recomandat pacientei antibiotice, după intervenție.

Numai că el a intrat în sală la Monza drept Matthew Mode sau, cel puțin, așa se prezenta public!

Clinica privată Monza susține, printr-un comunicat oficial, că „acesta a prezentat toate documentele oficiale, inclusiv parafa de la DSP”.

Explicația e valabilă doar în situația în care, mai nou, chirurgii sunt precum cântăreții, au nume de scenă și nume în acte.

Plus că legea e clară: indiferent de parafa de la DSP, fără avizul de la Colegiul Medicilor nici un medic nu are drept de liberă practică în România!

Figurează ca student în Kosovo, deși el nu a luat Bac-ul în Italia

Dacă e să credem diploma, Matteo Politi a făcut Facultatea de Medicină din Kosovo între 2007 și 2013.

Numai că Matteo era condamnat în Italia în 2011, pentru că furase identitatea unui medic.

Iar în 2010, presa italiană amintea că bărbatul nu a absolvit nici bacalaureatul.

Acestea sunt actele de la dosar și acesta e omul!

Iată cum explică, ce sens mai are să se ascundă?, Cristina Pelin, șefa DSP București, ce s-a întâmplat în curtea sa.

Șefa DSP: „Cel care i-a dat parafa e în anchetă disciplinară”

– Cum a primit cod de parafă Matthew Mode?

– La noi nu a fost înregistrat sub numele Matthew Mode, la noi a fost înregistrat sub numele de Matteo Politi, în solicitarea pentru eliberarea unui cod de parafă. Noi nu emitem avize pentru exercitarea profesiei de medic în România, acesta este apanajul Colegiului Medicilor, care eliberează certificatele de membru ale Colegiului Medicilor prin care toți medicii profesează. Asta înseamnă libera practică pentru medicul respectiv.

– Italianul a adus vreo diplomă la DSP?

– Da, a adus o diplomă care nu este tradusă. Funcționarul public care a preluat documentația a analizat-o și a întocmit tipizatul pentru acest cod de parafă a fost sancționat, este mutat disciplinar într-un alt compartiment. În plus, s-a făcut sesizare către comisia de disciplină și am dispus un control pentru anul 2018, pentru toate codurile de parafă eliberate în anul 2018. El a primit acest cod de parafă la începutul anului trecut, în data de 23 martie 2018. Și acum așteptăm și noi rezultatul anchetei.

– Dar italianul a obținut totuși un cod de parafă de la DSP.

– Da. Și eu am cod de parafă. Eu n-am profesat Stomatologie de ani buni, pentru că am intrat în administrație și atunci nu am voie să profesez, să desfășor altă activitate. Codul meu de parafă este tot al meu, nu l-am anulat, nu s-a inactivat. Dar ca să profesez acum, ar trebui să fac niște cursuri, ca să pot să-mi iau din nou certificatul de liberă practică. N-aș putea să intru într-o unitate sanitară cu acel cod de parafă, să profesez, fără să am un certificat de liberă practică. Și nimeni n-ar trebui să m-angajeze fără acel certificat de liberă practică. Practic, ăla este documentul care-mi atestă mie că eu pot să profesez în România. Iar acest aviz îl dă exclusiv Colegiul Medicilor.

– …

– E regretabil că s-a întâmplat și să nu credeți că se minimalizează din partea instituției noastre situația. Nu o să stăm impasibili și o să luăm măsuri vizavi de funcționarul care a făcut așa ceva. Dar acel cod de parafă nu îi dă dreptul de a profesa în România! Dreptul i-l confirmă certificatul de membru al Colegiului Medicilor.

„Înțeleg că a fost sesizat și Parchetul”, spune Cristina Pelin

– Totuși, e greșit că a primit cod de parafă pe o diplomă falsă.

– Categoric.

– Dar funcționarul a verificat dacă diploma este sau nu în regulă?

– Funcționarul public știe clar ce documente trebuie să conțină acel dosar ca să poată obțină codul de parafă. E în anchetă disciplinară, înțeleg că s-a sesizat și Procuratura.

– Și îi trebuia un certificat de la Colegiul Medicilor în acest dosar?

– Da, unul din documentele pe care trebuia să le prezinte pentru eliberarea codului de parafă era certificatul de membru al Colegiului Medicilor. Nu s-a întâmplat.

– În ce limbă era diploma?

– Nu cunosc, e cu niște litere chirilice.

– Din ce țară era universitatea?

– Cine Dumnezeu înțelege din hârtiile ăstuia din ce țară e? Nu știu să vă spun, sincer. Nu știu să citesc că este ceva cu litere chirilice.

– Ziceați că veți verifica toate codurile de parafă din 2018. De ce din 2018, și nu pe toate?

– Vom începe cu 2018, pentru că sunt foarte multe coduri de parafă. Noi eliberăm foarte multe coduri de parafă. Și este o muncă… Să iei fiecare dosar, să te uiți dacă există toate documentele și-așa, sigur că e o muncă minuțioasă și care necesită timp. Și sigur că dacă vor mai fi găsite nereguli, vom extinde controlul. Eu sper să fie un caz izolat și să nu mai descoperim ceva. E regretabil. Am aflat și eu foarte târziu, la aproape un an după ce i s-a eliberat codul de parafă.

– V-au anunțat colegii de la Colegiul Medicilor că l-au depistat ca fiind medic fals?

– Pe mine personal nu. Sigur, ei ar fi trebuit să mă informeze probabil și oficial, dar eu n-am primit nici o solicitare oficială cu privire la acest lucru. Ei și-au luat măsurile lor și este corect… Au informat Parchetul. Și după, a apărut acest cod de parafă care într-adevăr a fost acordat în baza unor documente neconforme procedurii noastre și legii.

– Ce măsuri urmează în cadrul DSP?

– Procedural, comisia de disciplină are niște termene, au și ei modul lor de lucru conform legii. Și nu o să se pronunțe mâine cu privire la fapta funcționarului public și la sancțiunea aplicată. Nu ne absolvă pe noi de nici o vină faptul că instituția noastră a eliberat codul de parafă.

