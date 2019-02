The New York Times: Tabloidul popular Libertatea a dezvăluit cum un doctor fals a operat în România

Investigația Libertatea despre Matteo Politi, falsul medic cu opt clase care a operat la mai multe clinici din România, a ajuns și în cel mai important ziar al lumii - The New York Times. Agenția ANSA, tabloidul britanic The Sun și agenția americană Associated Press au relatat și ele că falsul medic italian a fost descoperit în urma unei anchete Libertatea.