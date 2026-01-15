Medicul chirurg Constantin Truș, de la Spitalul Județean Galați, a descris cazul ca fiind unul extrem, avertizând asupra pericolelor ignorării unor astfel de afecțiuni.

Chirurg din Galați: Era un miracol că bărbatul mai era încă în viață

„M-am uitat surprins la pacientul de 50 de ani, conștient și coerent, care îmi vorbea despre răul viciilor în timp ce se ținea cu o mână de burtă. Era un miracol că mai era încă în viață”, spune dr. Truș.

Cazul din Galați a început în perioada sărbătorilor de iarnă, când pacientul a început să resimtă dureri abdominale severe.

Hernia strangulată, o urgență medicală ce necesită intervenție rapidă, a fost ignorată de bărbat timp de zece zile.

Drept urmare, o porțiune din intestin a suferit necroză, iar infecția s-a răspândit în tot organismul, provocând sepsis generalizat.

„Am început operația știind deja la ce să mă aștept. Dar la fața locului, ia bucata de intestin necrozată de unde nu mai este… era descompusă. O peritonită de coșmar”, a relatat chirurgul din Galați.

Bărbatul din Galați, operat și a doua oară pentru peritonita amânată

Prima intervenție, care a durat două ore, a avut succes, însă pacientul a fost din nou operat după șase zile pentru a elimina țesuturile reinfectate.

Dr. Truș a explicat că hernia strangulată nu se vindecă niciodată de la sine și că orice întârziere poate transforma o afecțiune tratabilă într-o situație critică.

„Cum ar fi fost situația dacă pacientul ar fi venit la timp la spital? Acum ar fi fost acasă, bine și sănătos, nu la hotar. Aveți grijă de voi. Din păcate, hernia nu se vindecă de la sine”, a concluzionat medicul.

Apelul său este un semnal de alarmă pentru toți cei care amână consultul medical din teamă, jenă sau neglijență. Hernia strangulată este o urgență care pune viața în pericol dacă nu este tratată prompt.

