Permis special pentru trotinete și biciclete electrice

Un nou proiect de lege depus în Parlament ar putea schimba complet regulile pentru utilizatorii de trotinete și biciclete electrice, scrie Digi24. Potrivit propunerii legislative, cei care vor să circule pe drumurile publice cu astfel de vehicule vor avea nevoie de un permis de conducere special, denumit categoria AM1.

Documentul ar urma să certifice că persoana respectivă cunoaște legislația rutieră și regulile de circulație. În prezent, nu este nevoie de permis pentru a conduce o trotinetă sau o bicicletă electrică, iar singura condiție impusă este ca utilizatorul să aibă cel puțin 14 ani.

Mii de accidente și mai multe decese

Inițiatorii proiectului susțin că măsura este necesară din cauza numărului tot mai mare de accidente. De la începutul anului și până acum, peste 1.600 de accidente au implicat trotinete electrice, potrivit datelor citate de Digi24. În urma acestora, șapte persoane și-au pierdut viața. Între anii 2021 și 2024, în total, 24 de oameni au decedat.

Autorii legii spun că lipsa unui minim de pregătire teoretică și practică face ca mulți utilizatori să nu înțeleagă regulile de circulație, ceea ce duce la accidente frecvente, mai ales în marile orașe.

Cum se va obține noul permis

Pentru a primi permisul categoria AM1, solicitanții vor trebui să aibă vârsta minimă de 14 ani, să treacă de un examen scris și de un traseu practic, desfășurat într-un poligon special amenajat.

Examenul teoretic ar urma să verifice cunoștințele de bază despre legislația rutieră, semnele de circulație și regulile privind utilizarea trotuarelor și pistelor pentru biciclete.

Propunerea, în dezbatere în Parlament

Proiectul a fost depus la Senat, prima cameră sesizată, și urmează să fie analizat de comisiile de specialitate. Dacă va fi adoptat, România ar deveni una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care impune un permis special pentru conducerea trotinetelor și bicicletelor electrice.

Deocamdată, măsura este doar în faza de dezbatere, dar discuțiile au fost aprinse. O parte dintre utilizatori spun că ideea este bună și ar putea aduce mai multă siguranță în trafic, în timp ce alții o consideră o restricție exagerată.

În paralel, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) analizează și introducerea unei asigurări obligatorii pentru trotinetele electrice, după modelul poliței RCA. Mai mult, pe data de 2 octombrie, Primăria municipiului Buzău a propus ca, începând cu anul 2026, accesul trotinetelor electrice să fie interzis în mai multe zone din oraș, inclusiv în curțile unităților de învățământ.

