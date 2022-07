Potrivit autorităților, accidentul a avut loc deoarece șoferul avea viteză în curbă.

Șoferul camionetei a fost dus la spital cu numeroase înțepături de albine și răni ușoare în urma accidentului, potrivit CNN. Polițiștii aflați la fața locului au avut și ei parte de înțepături de albine, relatează presa.

