O butelie nesupravegheată, sursa pericolului

Totul a început cu un apel la 112, în care a fost semnalat un miros puternic de fum ce venea din interiorul clădirii, care adăpostește peste 100 de locatari. La fața locului au intervenit de urgență echipe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), SMURD și Poliția Națională pentru a investiga situația.

După o verificare rapidă, pompierii au descoperit că focarul problemei provenea dintr-o garsonieră de la parter. În interior, aceștia au găsit o butelie de gaz conectată la un arzător, care fusese lăsat aprins și nesupravegheat.

Locuința era plină de deșeuri și materiale reciclabile adunate din cartier, ceea ce transforma spațiul într-un adevărat pericol de incendiu.

„Este un caz care putea avea urmări grave, având în vedere condițiile din interiorul locuinței și numărul mare de persoane care locuiesc în imobil”, au declarat reprezentanții ISU Brașov pentru Brașov.net.

Măsuri urgente pentru siguranța comunității

După ce pericolul a fost eliminat prin oprirea arzătorului și izolarea buteliei, autoritățile au constatat că imobilul are nevoie de igienizare urgentă. Cantitatea mare de gunoaie acumulată nu reprezenta doar un risc de incendiu, ci și un pericol pentru sănătatea locatarilor.

Poliția, împreună cu serviciile sociale, a anunțat demararea unor acțiuni legale pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente. Locatarul responsabil va fi tras la răspundere conform legii.

„Acest incident subliniază încă o dată importanța respectării regulilor de siguranță în utilizarea instalațiilor de gaz, mai ales în clădirile cu locuințe colective”, au adăugat autoritățile locale.

Din fericire, datorită vigilenței și intervenției prompte, locatarii din bloc au avut parte de o sărbătoare de Paște liniștită, fără să plătească prețul unei tragedii care putea fi evitată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE