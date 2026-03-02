Bolojan a convocat o ședință de Guvern

La întâlnire vor participa viceprim-miniștrii și reprezentanți ai Ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor, în încercarea de a coordona eforturile de sprijin pentru românii din zonele afectate.

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat că „pe toată durata activării celulei de criză a MAE, vor avea loc conferințe de presă, pentru ca informațiile corecte să ajungă la timp la cetățenii României”.

Totodată, aceasta le-a cerut duminică tuturor cetățenilor români aflați în regiunea conflictului să transmită datele lor de contact către oficiile consulare.

Situația românilor rămași blocați în Orientul Mijlociu

Până duminică seara, MAE a primit peste 1.060 de solicitări de asistență consulară din partea românilor, exceptând Emiratele Arabe Unite, unde situația rămâne complexă. În acest sens, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a oferit o actualizare detaliată a numărului de cetățeni români afectați în Orientul Mijlociu.

„Vorbim despre Israel, circa 624 de cetățeni români, din aceștia cam 30-30 și ceva sunt minori. În Qatar vorbim de 159 de cetățeni români, din care 19 minori. În Arabia Saudită vorbim de 25 de cetățeni români, din care mai multe familii cu copii, trei copii cred că sunt. În Ramallah vorbim de 46 de cetățeni români în atenție, nu avem informații legate de minori. În Kuweit vorbim despre șase adulți și doi copii. În Iran vorbim de nouă persoane. În Oman de circa 90 de turiști români. În Iordania vorbim de 99 de cetățeni români. În Emiratele Arabe Unite situația este un pic mai complicată. Vom reveni cu cifre pe măsură ce acestea sunt clarificate. Vorbim despre câteva sute de persoane, deci acolo este un număr semnificativ. În Siria nu am avut solicitări de repatrieri. În Liban a fost un număr de solicitări de informații, dar deocamdată nu există solicitări de repatriere. În Irak avem un cetățean român al cărui zbor s-a anulat. Acestea sunt cifrele la acest moment”, a declarat oficialul duminică seara.

Un prim grup format din 300 de cetățeni români va fi evacuat din Israel și transportat în Egipt, unde o echipă consulară din partea Ambasadei României la Cairo este pregătită să ofere asistență.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE