Bolojan: „Angajații ambasadelor noastre sunt la posturi, asta este datoria lor”

„Am încheiat acum câteva minute o discuție cu doamna ministru (n.red. – de Externe) Țoiu. Toate structurile noastre sunt în alertă, pentru că, așa cum știți, mai multe țări și-au închis spațiile aeriene, ceea ce înseamnă că zborurile spre aceste țări nu vor mai avea loc. De asemenea, zborurile din aceste țări vor fi oprite o perioadă și, prin ambasadele noastre, vom ține legătura cu cetățenii români care sunt în aceste țări, încercând, pe de-o parte, să fie informați vizavi de ce se întâmplă și să găsim soluții pentru ca, în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile, să asigurăm transportul acestora spre casă sau spre țările unde doresc să ajungă”, a spus Bolojan, aflat la Giurgiu, citat de Agerpres.

Întrebat despre angajații ambasadelor aflați în zonele de conflict, a răspuns că aceștia sunt teferi: „Angajații ambasadelor noastre sunt în bună regulă. Sunt la posturi, asta este datoria lor și trebuie să rămână pe poziții, în așa fel încât să îi susțină pe cetățenii noștri sau să reprezinte țara noastră în aceste țări, chiar și în această situație dificilă. Le mulțumesc pentru acest lucru”.

Premierul Bolojan a participat la semnarea contractului pentru „Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Giurgiu”.

Israelul și SUA au atacat Iranul

Israelul a anunţat în această dimineață că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”. Trump a explicat că atacul vizează eliminarea „amenințărilor iminente din partea regimului iranian”.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu era însă la Teheran în momentul atacului. El a fost evacuat înainte ca rachetele să lovească Iranul. În acest context, Israelul a închis spaţiul său aerian pentru zborurile civile.

Loviturile au avut loc în contextul războiului aerian din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Neil Sedaka a murit la 86 de ani. Autorul hiturilor „Oh, Carol”, „Calendar Girl” și „Breaking Up Is Hard to Do” a fost o legendă a muzicii anilor ’50-’70

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Viva.ro
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
Elle.ro
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
gsp
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
GSP.RO
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
Sandra Izbașa, apariție de senzație pe scena de la Sala Palatului, alături de Andreea Esca și Lidia Buble: „Campioana blondă”
GSP.RO
Sandra Izbașa, apariție de senzație pe scena de la Sala Palatului, alături de Andreea Esca și Lidia Buble: „Campioana blondă”
Parteneri
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Avantaje.ro
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

Benzina și motorina s-au scumpit din nou, în ultima zi din luna februarie
Știri România 15:53
Benzina și motorina s-au scumpit din nou, în ultima zi din luna februarie
De ce „Bridgerton” continuă să fie un fenomen global. Interviu cu patru actori principali din serie: „Ne îndepărtează de multe realități care sunt destul de sumbre în momentul de față”
Știri România 14:30
De ce „Bridgerton” continuă să fie un fenomen global. Interviu cu patru actori principali din serie: „Ne îndepărtează de multe realități care sunt destul de sumbre în momentul de față”
Parteneri
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Adevarul.ro
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Iran, decizie majoră după ce SUA și Israel au bombardat țara
Fanatik.ro
Iran, decizie majoră după ce SUA și Israel au bombardat țara
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Financiarul.ro
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac a ajuns la final! Ce au dezvăluit despre despărțire: „Am rămas amici, însă…”
Elle.ro
Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac a ajuns la final! Ce au dezvăluit despre despărțire: „Am rămas amici, însă…”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Ioana Tufaru și soțul ei s-au despărțit. Bărbatul a plecat de acasă. Cum a reacționat fiul lor, Luca. „Sunt multe lucruri la mijloc”
Stiri Mondene 15:19
Ioana Tufaru și soțul ei s-au despărțit. Bărbatul a plecat de acasă. Cum a reacționat fiul lor, Luca. „Sunt multe lucruri la mijloc”
De ce a lipsit mama Lidiei Buble de la concertul artistei, susținut la Sala Palatului. „Aș fi vrut să fie aici. Din păcate, nu a reușit”
Stiri Mondene 13:55
De ce a lipsit mama Lidiei Buble de la concertul artistei, susținut la Sala Palatului. „Aș fi vrut să fie aici. Din păcate, nu a reușit”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
ObservatorNews.ro
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Libertateapentrufemei.ro
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Parteneri
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.ro
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
GSP.ro
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
Parteneri
BREAKING NEWS. SUA și Israel atacă Iranul. Explozii și fum gros în Teheran. Stare de urgență în Israel
Mediafax.ro
BREAKING NEWS. SUA și Israel atacă Iranul. Explozii și fum gros în Teheran. Stare de urgență în Israel
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Politică 27 feb.
Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Oficialul lui FC Argeș a transmis „Hai, Dinamo” înaintea meciului direct de pe Arena Națională. Cum și-a explicat gestul. Update exclusiv
Fanatik.ro
Oficialul lui FC Argeș a transmis „Hai, Dinamo” înaintea meciului direct de pe Arena Națională. Cum și-a explicat gestul. Update exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului