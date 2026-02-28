Bolojan: „Angajații ambasadelor noastre sunt la posturi, asta este datoria lor”

„Am încheiat acum câteva minute o discuție cu doamna ministru (n.red. – de Externe) Țoiu. Toate structurile noastre sunt în alertă, pentru că, așa cum știți, mai multe țări și-au închis spațiile aeriene, ceea ce înseamnă că zborurile spre aceste țări nu vor mai avea loc. De asemenea, zborurile din aceste țări vor fi oprite o perioadă și, prin ambasadele noastre, vom ține legătura cu cetățenii români care sunt în aceste țări, încercând, pe de-o parte, să fie informați vizavi de ce se întâmplă și să găsim soluții pentru ca, în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile, să asigurăm transportul acestora spre casă sau spre țările unde doresc să ajungă”, a spus Bolojan, aflat la Giurgiu, citat de Agerpres.

Întrebat despre angajații ambasadelor aflați în zonele de conflict, a răspuns că aceștia sunt teferi: „Angajații ambasadelor noastre sunt în bună regulă. Sunt la posturi, asta este datoria lor și trebuie să rămână pe poziții, în așa fel încât să îi susțină pe cetățenii noștri sau să reprezinte țara noastră în aceste țări, chiar și în această situație dificilă. Le mulțumesc pentru acest lucru”.

Premierul Bolojan a participat la semnarea contractului pentru „Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Giurgiu”.

Israelul și SUA au atacat Iranul

Israelul a anunţat în această dimineață că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”. Trump a explicat că atacul vizează eliminarea „amenințărilor iminente din partea regimului iranian”.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu era însă la Teheran în momentul atacului. El a fost evacuat înainte ca rachetele să lovească Iranul. În acest context, Israelul a închis spaţiul său aerian pentru zborurile civile.

Loviturile au avut loc în contextul războiului aerian din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice.