Țoiu a trimis primul mesaj din Guvernul României după moartea lui Khamenei

„Anunțul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură. România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul, dreptul la libertate și dreptul de a fi în siguranță. În absența predictibilității oferită de dreptul internațional, inclusiv în domeniul neproliferării, riscul unei spirale a violenței în Orientul Mijlociu rămâne o preocupare majoră, iar colaborarea internațională pentru detensionarea situației este esențială”, a scris Țoiu pe rețeaua X.

Ea a precizat că poziția României este asigurarea păcii și securității regionale în Orientul Mijlociu și că „statele implicate în acțiuni militare au responsabilitatea de a proteja populația civilă”. Totuși, Țoiu a criticat atacurile cu drone și rachete lansate de Iran drept răspuns.

„Am avut schimburi de opinii cu omologi din Europa și din regiune. Împărtășim preocupările acestora privind securitatea regională și exprimăm solidaritatea României cu Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Regatul Arabiei Saudite, precum și condamnarea fermă a atacurilor cu drone și rachete lansate de Iran împotriva acestora”, a scris Țoiu.

„În ultimele luni, având în vedere acțiunile brutale ale regimului iranian împotriva propriilor cetățeni, precum și nerespectarea constantă a acordurilor și prevederilor privind neproliferarea nucleară, am adoptat un regim european de sancțiuni și am inclus Garda Revoluționară Iraniană pe lista organizațiilor teroriste. Iranul este, de asemenea, statul care a furnizat proiectarea dronelor rusești utilizate într-un conflict brutal pe continentul european”, a mai afirmat ministrul de externe.

A fost primul mesaj din Guvernul României după moartea lui Khamenei. Președintele Nicușor Dan nu a transmis niciun mesaj de la începutul atacurilor care au dus la moartea lui Khamenei.

Israelul a anunţat sâmbătă, 28 februarie că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”. Trump a explicat că atacul vizează eliminarea „amenințărilor iminente din partea regimului iranian”.

Loviturile au avut loc în contextul războiului aerian din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou, dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice.

Ali Khamenei a murit după atacul cu rachete coordonat de Israel și SUA. El conducea Iranul din 1989

Presa de stat iraniană a confirmat duminică dimineață, 1 martie, că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit ziua precedentă în urma atacurilor cu rachete care au vizat reședința prezidențială din Teheran. Asta deși informațiile inițiale susțineau că Ali Khamenei a fost scos din capitala Iranului și dus într-un loc sigur înainte ca Palatul Prezidențial să fie lovit cu rachete.

Președintele american Donald Trump a explicat că ayatollahul Khamenei „nu a reușit să scape de serviciile noastre de informații și de sistemele noastre sofisticate de urmărire” și „datorită cooperării strânse cu Israelul, nici el, nici ceilalți lideri care au fost uciși împreună cu el, nu au putut face nimic”.

Ali Khamenei, care a murit la 86 de ani, a devenit liderul suprem al Iranului în 1989, după moartea fondatorului Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini. În ultimii 37 de ani, a avut autoritatea finală asupra armatei, instituțiilor politice și religioase și a influențat atât politica internă, cât și relațiile Iranului cu alte țări.

Zboruri anulate de TAROM după ce Israelul și SUA au atacat Iranul. Compania a revenit după întrebarea Libertatea: călătorii își pot primi banii pe bilete
