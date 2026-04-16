Optimismul scade, iar îngrijorarea crește în rândul românilor

În timp ce sentimentele negative cresc, optimismul pare să se prăbușească. Doar 4,4% dintre respondenți au declarat că mai au încredere, iar bucuria a fost menționată de un procent infim, de doar 0,9%. Chiar dacă speranța încă persistă, numai 16,2% dintre români privesc viitorul cu optimism.

Această stare de spirit reflectă un context economic dificil, marcat de inflație ridicată, scăderea consumului și presiuni asupra salariilor reale. Indicatorii economici arată că încrederea consumatorilor din România se află sub nivelurile înregistrate în timpul pandemiei de COVID-19. În plus, factori externi precum conflictele internaționale și creșterea costurilor energiei intensifică anxietatea populației.

România, sub media europeană la capitolul încredere socială

Comparativ cu alte state din Uniunea Europeană, România înregistrează un nivel scăzut al încrederii sociale. În țări precum Germania, Olanda sau Danemarca, între 20% și 30% din cetățeni au încredere în direcția în care se îndreaptă societatea. Chiar și în Europa de Est, optimismul depășește frecvent 20%, mult mai mult decât nivelul observat în România.

Experții consultați atrag atenția asupra mai multor factori care alimentează această criză socială: decalajele economice, neîncrederea în instituții, instabilitatea politică și lipsa unor perspective clare pentru viitor.

„O societate dominată de frică și furie va consuma mai puțin, va investi mai puțin și va fi mai predispusă la reacții extreme”, avertizează specialiștii.

Aceste emoții colective nu afectează doar coeziunea socială, ci devin și un barometru al stării economice și politice. Fără măsuri pentru recâștigarea încrederii și reducerea tensiunilor, orice redresare riscă să fie doar temporară.

