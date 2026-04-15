Un schimb de priviri viralizat pe internet

În timp ce admira priveliștea alături de președintele Tamás Sulyok, Magyar a observat că rivalul său politic se afla foarte aproape, fiind concentrat asupra unor documente. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare de către liderul partidului Tisza.

În videoclip, Péter Magyar se întreabă retoric: „Este premierul citind ceva acolo?”. Câteva momente mai târziu, acesta îi face cu mâna lui Orbán, comentând ironic: „Este ca-n filme”.

Magyar a dus gluma mai departe în descrierea postării sale de pe Instagram, invitându-și urmăritorii să ghicească ce anume citea premierul aflat la final de mandat.

El a oferit și câteva variante ironice: „discursul său de rămas bun”, o revistă de „sport național” sau chiar „declarația lui Trump de astăzi”.

Magyar îi cere demisia președintelui

Dincolo de momentul viral de la balcon, întâlnirea dintre Péter Magyar și președintele Tamás Sulyok a fost una extrem de tensionată. La ieșirea din palatul prezidențial, câștigătorul alegerilor a făcut un anunț tranșant, precizând că i-a solicitat oficial demisia șefului statului.

„I-am reiterat că, în ochii mei și în ochii poporului maghiar, este nedemn să întruchipeze unitatea națiunii maghiare, fiind incapabil să asigure respectarea legii”, a declarat Magyar, marcând astfel o poziție de forță pe scena politică de la Budapesta.

